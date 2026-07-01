El Hotel Nixe Palace celebra los sabores del mediterráneo con un almuerzo exclusivo en A Popa Sea Club
El emblemático establecimiento de Hoteles Santos reunió a periodistas de Mallorca en una experiencia gastronómica en A Popa Sea Club para poner en valor la tradición, el producto local y el estilo de vida mediterráneo
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El Hotel Nixe Palace, integrante de la cadena Hoteles Santos y considerado uno de los establecimientos más emblemáticos del turismo de lujo en Mallorca, reunió el pasado 18 de junio a destacados profesionales de los medios de comunicación de la isla en un encuentro gastronómico. Bajo el sugerente lema “Un viaje al origen del Mediterráneo”, la cita tuvo lugar en A Popa Sea Club, el restaurante del hotel ubicado frente a las aguas de Cala Major.
La propuesta fue concebida como una experiencia sensorial orientada a descubrir la esencia más genuina del archipiélago. En un entorno privilegiado donde la elegancia se integra de forma natural con el paisaje costero, los asistentes disfrutaron de una iniciativa creada para poner en valor la historia, las costumbres y la tradición marinera que forman parte de la identidad mallorquina.
El marco elegido para esta celebración fue A Popa Sea Club, cuya apuesta para la temporada de verano reinterpreta los sabores de siempre con una mirada contemporánea. Su cocina se sustenta en ingredientes de cercanía, pescado fresco procedente de la lonja y especialidades arroceras que reflejan la riqueza del litoral mediterráneo.
Mediante un menú elaborado especialmente para la ocasión, los invitados realizaron un recorrido por algunas de las recetas más representativas del territorio insular, reinventadas con creatividad, rigor culinario y una cuidada puesta en escena. Platos como el canelón de bogavante con salsa de tomate y gamba roja al kamado o la pata de pulpo a la parrilla con puré de patata y alioli de ajo negro pusieron de manifiesto la apuesta del Nixe Palace por una cocina que combina tradición, producto local y sensibilidad contemporánea, resaltando el valor del patrimonio balear y la estrecha relación de Mallorca con el mar.
Más allá de la degustación, la jornada sirvió para compartir con los asistentes el excelente momento que vive el establecimiento. Tras una larga historia formando parte de Hoteles Santos, el Nixe Palace continúa desarrollando un importante plan de renovación y mejora de sus espacios, reafirmando así su compromiso con la excelencia, el bienestar y la máxima satisfacción de sus visitantes.
Como colofón al encuentro, los asistentes pudieron conocer algunos de los rincones más representativos del complejo, entre ellos el Nixe Beach Bar, un incomparable enclave de inspiración mediterránea situado junto a la playa, perfecto para disfrutar de cócteles de autor en un ambiente distendido frente al mar.
Con acciones como esta, el Hotel Nixe Palace estrecha su relación con los medios locales y reafirma su posición como uno de los grandes referentes de la hotelería de alta gama en Mallorca, distinguiéndose por su propuesta gastronómica, su vocación de excelencia y su auténtico estilo de vida mediterráneo.
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