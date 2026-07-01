Grupo Toledo se incorpora a RE-VISTE para reforzar su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular en el sector hotelero

Grupo Toledo, compañía especializada en soluciones textiles y equipamiento para el sector hotelero y contract, ha formalizado su incorporación a RE-VISTE, el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) del sector textil y del calzado.

Con esta adhesión, Grupo Toledo se suma a una iniciativa colectiva orientada a dar respuesta a los nuevos desafíos regulatorios, operativos y ambientales vinculados a la circularidad textil. La compañía refuerza así su compromiso con un modelo más sostenible para el sector hotelero, especialmente en un ámbito en el que la renovación, reposición y gestión de productos textiles forman parte esencial de la actividad diaria de los establecimientos.

La incorporación a RE-VISTE coincide también con el desarrollo de un nuevo servicio de retirada de textil para establecimientos hoteleros, pensado para facilitar la recogida de prendas al final de su vida útil y avanzar hacia una gestión más responsable, trazable y circular.

Fundada en Mallorca y con más de tres décadas de trayectoria, Grupo Toledo ha desarrollado una propuesta especializada en soluciones textiles para hoteles, alojamientos vacacionales, restauración e interiorismo contract, combinando producción local, personalización y una logística adaptada a las necesidades de un sector especialmente exigente en términos de calidad, servicio y capacidad de respuesta.

A lo largo de su historia, la compañía ha acompañado la evolución de la industria turística, convirtiéndose en un socio estratégico para establecimientos hoteleros y profesionales del sector hospitality. Esta experiencia le ha permitido desarrollar un profundo conocimiento sobre el ciclo de vida de los productos textiles y sobre los desafíos asociados a su reutilización, renovación y gestión al final de su vida útil.

“Para Grupo Toledo, incorporarnos a RE-VISTE supone dar un paso natural dentro de nuestra forma de entender el oficio. Llevamos décadas vistiendo hoteles y sabemos que cada decisión textil impacta en la operativa, en la experiencia del huésped y en el ciclo de vida de los materiales. El nuevo servicio de retirada de textil refuerza esa visión: ayudar a los hoteles a renovar cuando toca, pero hacerlo con trazabilidad, responsabilidad y una mirada más circular”, señala Bernardo Balaguer, CEO de Grupo Toledo.

“Ser la primera empresa balear en sumarnos a RE-VISTE es también una responsabilidad. Desde Mallorca, un territorio donde la hospitalidad forma parte de nuestra identidad económica, queremos contribuir a que el canal hotelero avance hacia un modelo más circular, sin perder de vista la calidad, la eficiencia y el servicio que el sector necesita”, añade Balaguer.

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Por su parte, Juan Ramón Meléndez, director general de RE-VISTE, destaca que “la incorporación de Grupo Toledo refuerza la representatividad del proyecto en un ámbito especialmente relevante para el sector textil como es el canal hotelero. Su experiencia y conocimiento de este mercado aportan una perspectiva de gran valor para afrontar los retos asociados a la circularidad y a la gestión de los productos textiles y del calzado al final de su vida útil”.