BBVA dona 5 millones de euros y moviliza ayuda humanitaria para apoyar al pueblo venezolano tras los terremotos

"Las noticias que llegan desde Venezuela nos conmueven profundamente. Desde BBVA queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas. Además de la donación y las campañas solidarias, estamos trabajando en medidas para que nuestros empleados y clientes puedan recuperar cuanto antes la normalidad", ha señalado Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.

El Grupo BBVA está llevando a cabo diferentes iniciativas de apoyo humanitario para contribuir a la respuesta ante los terremotos en Venezuela.

Ante las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia, como las labores de búsqueda y rescate, la atención médica, el acceso a agua y saneamiento, el alojamiento temporal y la distribución de suministros esenciales, se va a realizar una donación de 5 millones de euros a Cruz Roja, UNICEF y ACNUR, así como a diferentes asociaciones locales con apoyo de BBVA Provincial (la filial de BBVA en Venezuela) para la canalización de los fondos, y la selección y coordinación de dichas organizaciones locales. Por su parte, BBVA Provincial ha activado un plan integral de apoyo para acompañar a sus empleados afectados y sus familias, incorporando medidas de acompañamiento, atención psicosocial, alojamiento temporal y acciones preventivas para proteger su bienestar. Asimismo, BBVA Provincial ha impulsado medidas para acompañar a sus clientes y a las comunidades afectadas por la emergencia, como la exoneración temporal de comisiones en operaciones realizadas entre cuentas de la entidad, facilitando el acceso a los servicios financieros durante la contingencia. Adicionalmente, ha habilitado su sede principal como centro de acopio para la recepción, clasificación y distribución de insumos de primera necesidad, reafirmando su compromiso de estar cerca de las personas y contribuir con las comunidades que más lo necesitan. De forma paralela, el banco continúa monitoreando el impacto de la situación en sus clientes y evaluando nuevas iniciativas de apoyo, en función de la evolución de los acontecimientos. El Grupo BBVA también ha activado una campaña de recogida de fondos entre sus clientes y empleados de diferentes países en los que está presente:

En España, las personas que quieran colaborar pueden hacerlo desde la ‘app’ de BBVA accediendo a Bizum, seleccionando "Donaciones solidarias" e introduciendo el código, o a través de una transferencia a cualquiera de estas cuentas: Cruz Roja: ES92 0182 2370 4600 1002 2227 (Código Bizum 33467), UNICEF: ES78 0182 2370 4202 0851 6491 (Código Bizum 05348) y ACNUR: ES18 0182 2325 0102 0800 2783 (Código Bizum 09824). También se pueden realizar ingresos de forma presencial en la red de oficinas.

las personas que quieran colaborar pueden hacerlo desde la ‘app’ de BBVA accediendo a Bizum, seleccionando "Donaciones solidarias" e introduciendo el código, o a través de una transferencia a cualquiera de estas cuentas: Cruz Roja: ES92 0182 2370 4600 1002 2227 (Código Bizum 33467), UNICEF: ES78 0182 2370 4202 0851 6491 (Código Bizum 05348) y ACNUR: ES18 0182 2325 0102 0800 2783 (Código Bizum 09824). También se pueden realizar ingresos de forma presencial en la red de oficinas. En México , clientes, empleados y la sociedad en general pueden colaborar con Cruz Roja a través de la cuenta 0120305200, con Clave Bancaria Estandarizada 012180001203052005.

, clientes, empleados y la sociedad en general pueden colaborar con Cruz Roja a través de la cuenta 0120305200, con Clave Bancaria Estandarizada 012180001203052005. En Argentina, los empleados y clientes pueden hacer donaciones a través de la página web de Cruz Roja .

los empleados y clientes pueden hacer donaciones a través de la página En Colombia , los clientes podrán contribuir en los próximos días a la campaña solidaria a través de los cajeros automáticos, mientras que los empleados tienen a su disposición la cuenta de BBVA 777001919 para aportar sus donativos.

, los clientes podrán contribuir en los próximos días a la campaña solidaria a través de los cajeros automáticos, mientras que los empleados tienen a su disposición la cuenta de BBVA 777001919 para aportar sus donativos. En Perú , las donaciones de clientes y empleados irán destinadas a UNICEF (más información aquí).

, las donaciones de clientes y empleados irán destinadas a UNICEF (más información aquí). En Suiza, en colaboración con Cruz Roja, se ha creado una página de donación para apoyar a la causa.

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