Lidl duplicará su inversión laboral en España con un plan histórico de más de 280 millones hasta 2030

La cadena de supermercados Lidl, que acaba de superar los 20.000 empleados en España, ha alcanzado un preacuerdo con la representación legal de las personas trabajadoras para el que será su IV Convenio Colectivo. El nuevo convenio, que se formalizará en las próximas semanas, estará vigente hasta 2030 y consolida a la compañía como uno de los principales referentes laborales del sector de la distribución.

La cadena realizará una inversión histórica de más de 280 millones de euros en los próximos cuatro años para dar un salto cualitativo en las condiciones económicas, sociales y de conciliación de la plantilla, lo que supone duplicar el presupuesto del anterior convenio. Para poner en marcha estas mejoras, Lidl ejecutará una inversión de más de 70 millones de euros solo durante el presente ejercicio 2026.

De este modo, la empresa reafirma su compromiso con el empleo estable y de calidad en el país, avanzando hacia un entorno de trabajo más competitivo y centrado en las personas. “En los próximos años, vamos a seguir creciendo con fuerza en España y queremos que ese desarrollo sea compartido con todo nuestro equipo. El futuro convenio tiene un objetivo muy claro: poner a las personas en el centro y aportar mejoras laborales, salariales y sociales a la altura de nuestra ambición como empresa”, ha destacado Claus Grande, CEO de Lidl España.

Una apuesta firme por el poder adquisitivo, el desarrollo laboral y la conciliación

El IV Convenio Colectivo blindará el poder adquisitivo de la plantilla garantizando un incremento salarial mínimo acumulado y consolidado del 15% hasta 2030. Esta progresión contempla una subida mínima del 4% en 2026, que a la práctica será de entre un 6% y un 8% de media anual (por el nuevo sistema de crecimiento a través de escalas salariales que pondrá en marcha la compañía) y de al menos el 3% anual durante los tres ejercicios posteriores. Este nuevo sistema de escalas salariales aplicará a todas las posiciones, ofreciendo seguridad económica y una hoja de ruta clara y transparente sobre la evolución profesional y retributiva de cada empleado para los próximos años. De este modo, la cadena sigue ofreciendo un salario por encima de la media del sector y consolida su posición como uno de los empleadores más competitivos de la distribución española.

También se recogen importantes avances orientados a mejorar la conciliación y el bienestar de su plantilla. Por ejemplo, Lidl reforzará la planificación anual de los domingos y festivos al comunicar con antelación el calendario de aperturas del año siguiente, facilitando así la organización personal y familiar. Además, el trabajo en estos días se gestionará priorizando la voluntariedad del equipo y contará con una retribución que se sitúa a la vanguardia del sector.

Más derechos y más bienestar para las personas

El futuro convenio consolidará y ampliará el robusto paquete de beneficios sociales de la compañía, donde destacan novedades como la conciliación para el cuidado de menores, pudiendo prorrogar el derecho de concreción de la jornada hasta los 14 años, algo muy poco habitual en el sector. Además, se incorporan por primera vez medidas para favorecer el acceso a la jubilación. Asimismo, el acuerdo mantendrá ventajas tan destacadas como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas —una semana adicional—; descuentos corporativos para empleados; acceso a programas de retribución flexible como seguro médico, guardería o transporte; ayudas a la natalidad, y servicios de apoyo orientados al bienestar físico y emocional, como fisioterapia y atención psicológica.

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Estas sólidas políticas de recursos humanos han llevado a la compañía a renovar recientemente, por noveno año consecutivo, la prestigiosa certificación Top Employer, avalando sus excelentes estándares en gestión del talento.