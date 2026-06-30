Horizonte Rural dinamiza el sector agroalimentario combinándolo con la tecnología y los datos

Horizonte Rural, evento de nueva creación que persigue acercar la digitalización al campo, celebró su primera edición en la Finca de Raixa, cumpliendo con el objetivo de liderar la transformación del sector agroalimentario balear usando la tecnología como herramienta.

Este encuentro fue organizado por AnySolution, y contó con el apoyo de Camp Mallorquí, Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears, el Consell de Mallorca y DIHBAI-TUR.

Además, estuvo financiado por la Comisión Europea a través del proyecto Spade, cuyo propósito es aprovechar el potencial de los drones para desarrollar servicios digitales que beneficien a la producción agrícola, la silvicultura y la ganadería. Además, AnySolution es socio y lidera el proyecto piloto en España, específicamente en Mallorca, donde estas aeronaves no tripuladas se están utilizando para monitorizar cultivos de patata, olivos y cítricos, apoyando a los agricultores en la detección precoz de plagas y en la gestión sostenible de sus explotaciones.

En el encuentro también se presentaron otros proyectos europeos, como son Data4Food, Data4Rural, CEADS, Smart Era y ClusterAtlas4Med.

Digitalización y sostenibilidad como metas

Horizonte Rural logró romper silos y conectar la visión política con la realidad del surco, demostrando que la digitalización y la sostenibilidad no son metas lejanas para los agricultores y ganaderos, sino herramientas inmediatas para garantizar su rentabilidad, así como la soberanía alimentaria y la resiliencia del territorio insular. Para ello, estuvieron presentes representantes del sector público y de la empresa privada, apoyados por la Universitat de les Illes Balears, para que, todos unidos, se consiguiera la conversión de los fondos y las normativas en tecnología aplicada y progreso real.

En ese sentido, los asistentes pudieron conocer de primera mano las únicas imágenes obtenidas con drones de campos de cultivos en Mallorca, o el primer mapeado de las bodegas de la región, entre otras iniciativas novedosas que aunaron el uso de la tecnología en el campo.

Representación institucional y expertos de primer nivel

La jornada fue inaugurada por:

Begoña García Bernal , Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

, Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dolores Ordóñez, directora de AnySolution

También se contó con una destacada representación institucional y empresarial, incluyendo la participación de:

Miquel Gual , presidente de Camp Mallorquí

, presidente de Camp Mallorquí Pilar Amate , consejera ejecutiva de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca

, consejera ejecutiva de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca Guillem Ginard , consejero ejecutivo de Turismo del Consell de Mallorca, quien no solo participó en una mesa redonda, sino que también clausuró la jornada.

, consejero ejecutivo de Turismo del Consell de Mallorca, quien no solo participó en una mesa redonda, sino que también clausuró la jornada. Josué Díaz , jefe del Servicio de Innovación del Govern de les Illes Balears

, jefe del Servicio de Innovación del Govern de les Illes Balears Álvaro Roca , director insular de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio del Consell de Mallorca

, director insular de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio del Consell de Mallorca Tommy Ferragut , director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad del Consell de Mallorca

, director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad del Consell de Mallorca Jero Bonafé , presidenta de Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears

, presidenta de Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears Alicia Bueno , responsable de internacionalización de la Cámara de Comercio de Mallorca

, responsable de internacionalización de la Cámara de Comercio de Mallorca Marga Morey, técnica ADV de la Cooperativa Agrícola San Bartomeu de Sóller

técnica ADV de la Cooperativa Agrícola San Bartomeu de Sóller Raquel Alonso, directora del Departamento de Tecnología, Innovación y Desarrollo de Esplet SAT

directora del Departamento de Tecnología, Innovación y Desarrollo de Esplet SAT María Florit, propietaria y responsable de un alojamiento de Turismo Interior en Can Florit

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Cabe destacar que hubo una demostración de vuelo de drones durante el coffee-break.