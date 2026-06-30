Ajetreo el afterwork de AJE Balears, reunió a medio centenar de jóvenes empresarios

A finales de junio tuvo lugar una nueva edición de Ajetreo, el afterwork de AJE Balears. Bajo la premisa de que “las mejores sinergias no siempre surgen en una reunión, a veces se dan en una charla distendida al final del día”, la comunidad de jóvenes empresarios tuvo la oportunidad de compartir experiencias, establecer contactos de valor con otros profesionales y emprendedores del tejido económico balear.

El encuentro fue en Mariluz, ubicado en el entorno de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, reuniendo a la comunidad de socios de AJE Balears, miembros de su Junta Directiva y también representantes de organizaciones empresariales como CAEB, Cambra de Comerç de Mallorca, Cluster TEIB.

“Esta iniciativa es un espacio de co-creación donde poder conversar sobre las oportunidades de colaboración entre quienes lideran sus propios negocios y los retos de emprender en Baleares”, remarcan desde la Asociación y enfatizan que quieren promover una comunidad cada vez más conectada, participativa y comprometida con el desarrollo económico y empresarial de las islas.

En su segundo año, Ajetreo volvió a convertirse en un punto de encuentro y continúa posicionándose como el afterwork de referencia para el ecosistema empresarial joven de la isla.

La próxima edición de Ajetreo será el 13 de agosto para miembros de la comunidad de AJE Balears.

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