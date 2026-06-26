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EROSKI activa una campaña de ayuda a las personas afectadas por los terremotos de Venezuela

EROSKI apela a la solidaridad de los consumidores y complementará la recaudación con una aportación adicional

La donación total será canalizada a través de Cruz Roja para apoyar la respuesta de emergencia

EROSKI Cruz Roja Campaña Ayuda Venezuela

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Redacción Activos Mallorca

Palma

EROSKI ha activado una campaña solidaria de emergencia para prestar ayuda a las personas afectadas por los devastadores terremotos registrados en Venezuela. Quien lo desee podrá realizar un donativo voluntario, por el importe que desee, a su paso por la línea de cajas de cualquier establecimiento EROSKI de Baleares.

Los dos fuertes terremotos registrados en el centro-norte del país han provocado graves daños en viviendas, infraestructuras esenciales y servicios básicos, dejando a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad. La prioridad en estos momentos es apoyar las labores de búsqueda y rescate, facilitar alojamiento de emergencia, atención sanitaria, agua potable, artículos de primera necesidad y apoyo psicosocial a la población afectada.

Como en anteriores campañas solidarias, a lo recaudado en sus tiendas gracias a las donaciones de las personas consumidoras, EROSKI sumará una aportación adicional. El total de las donaciones será canalizado a través de Cruz Roja, que ya trabaja sobre el terreno junto a la Cruz Roja venezolana para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

Noticias relacionadas

EROSKI, junto a su clientela y Fundación EROSKI, ha realizado donaciones superiores al medio millón de euros durante las últimas campañas solidarias activadas para ayudar a personas damnificadas por desastres naturales y otras emergencias humanitarias, como la DANA que afectó a distintas comunidades autónomas (octubre de 2024), las inundaciones de Marruecos y Libia (2023), los terremotos de Turquía y Siria (2023), la crisis en Ucrania (2022), la erupción del volcán en La Palma (2020) o las inundaciones en el Levante de Mallorca (2018).

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