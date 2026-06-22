La Fiesta Solidaria “Una mirada para Bolivia” recauda casi 7.000 euros para impulsar la salud ocular en La Paz

La Fiesta Solidaria “Una mirada para Bolivia”, organizada por la Fundació Oftalmedic Salvà y la ONG MISOL, ha conseguido recaudar 6.770 euros que se destinarán íntegramente al proyecto de creación de un servicio de salud ocular en el Hospital San Francisco de Asís de La Paz (Bolivia).

El evento, celebrado el pasado 20 de junio en Clínica Salvà, reunió a casi 200 personas, empresas y entidades comprometidas con la cooperación internacional y la salud visual, en una velada solidaria que combinó sensibilización, entretenimiento y solidaridad.

El acto fue clausurado por el Sr. Manuel Pavón, director general d'Immigració i Cooperació al Desenvolupament, quien asistió en representación de la presidenta del Govern de les Illes Balears, la Sra. Margalida Prohens. La velada contó además con la participación especial del humorista mallorquín Agustín El Casta, padrino del evento, así como con un sorteo solidario y un aperitivo para los asistentes.

Un proyecto solidario que comenzó en 2024

La recaudación obtenida permitirá dar continuidad a un proyecto de cooperación que la Fundació Oftalmedic Salvà y MISOL desarrollan en Bolivia desde el año 2024 con el objetivo de mejorar el acceso a la atención oftalmológica de personas en situación de vulnerabilidad.

Desde su puesta en marcha, el proyecto ha realizado ya dos expediciones de voluntariado, en 2024 y 2025, durante las cuales profesionales voluntarios se desplazaron hasta Bolivia para realizar revisiones visuales y detectar problemas oftalmológicos que afectan de manera significativa a la calidad de vida de muchas personas.

Además, en el marco de esta iniciativa se han enviado desde Mallorca centenares de gafas de forma totalmente gratuita, permitiendo que numerosas personas hayan podido corregir sus problemas de visión y mejorar sus oportunidades de aprendizaje, trabajo y desarrollo personal.

Desde la Fundació Oftalmedic Salvà y MISOL han querido agradecer la respuesta recibida: “Estamos profundamente emocionados por la solidaridad demostrada por la sociedad mallorquina. Cada aportación nos acerca al objetivo de que la atención oftalmológica llegue a quienes más la necesitan. Una mirada puede cambiar una vida y, gracias a todos los asistentes y colaboradores, hoy estamos un paso más cerca de conseguirlo”.

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Este acto solidario ha sido posible gracias al apoyo de empresas y entidades colaboradoras como Oftalmedic Salvà, Santen, Mater, Óptica Alfonso, Viatges Manacor, Palma Sport & Tennis Club, EB Rótulos y La Pérgola, así como a la colaboración especial de El Casta como padrino del evento.