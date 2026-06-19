EROSKI inaugura en Mallorca un nuevo supermercado franquiciado con la enseña RAPID
La nueva tienda, ubicada en S’Illot, cuenta con más de 160 m2 de sala de ventas y una plantilla de 4 personas.
El establecimiento responde a un formato de conveniencia orientado a facilitar una compra rápida, cómoda y adaptada a zonas turísticas.
EROSKI ha recibido el Premio DEC 2026 al Mejor Proyecto de Innovación en Experiencia de Cliente, un galardón nacional que reconoce su transformación digital
EROSKI ha inaugurado un nuevo supermercado franquiciado con la enseña RAPID en Mallorca, situado en el número 15 de Plaça Savina N 1, esquina Camí de la Mar, en S’Illot. La nueva tienda dispone de una sala de ventas de más de 160 m2 y cuenta con una plantilla de 4 personas.
El formato RAPID responde a un modelo de conveniencia diseñado para facilitar una compra ágil, cómoda y cercana, especialmente en zonas turísticas. Se trata de establecimientos de pequeño formato, en torno a los 150 metros cuadrados, que ofrecen una propuesta comercial adaptada a las necesidades de consumo diario y de compra rápida.
Con un amplio horario de apertura, el nuevo supermercado pone a disposición de la clientela hasta 1.500 referencias, con una oferta que incluye alimentos frescos, frutas y verduras, carne envasada, alimentación, bebidas, droguería y perfumería, además de una sección de productos de salud. El establecimiento cuenta también con horno propio para ofrecer pan recién horneado y bollería.
Esta apertura se enmarca en el impulso del modelo de franquicia de EROSKI, que mantiene una red de más de 600 establecimientos franquiciados en toda España. En 2025, la cooperativa inauguró 46 franquicias, con una inversión global superior a los 9 millones de euros y la creación de 276 nuevos puestos de trabajo.
Reconocimiento nacional a la innovación en experiencia de cliente
Por otro lado, EROSKI ha recibido el Premio DEC 2026 al Mejor Proyecto de Innovación en Experiencia de Cliente, un reconocimiento de ámbito nacional otorgado por la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente. El galardón distingue la transformación digital llevada a cabo por la cooperativa en su Servicio de Atención al Cliente.
El proyecto reconocido ha permitido evolucionar hacia un modelo de atención más ágil, omnicanal y orientado a la anticipación de las necesidades de la clientela. La iniciativa integra en una única plataforma los canales de voz, correo electrónico y WhatsApp, incorporando capacidades avanzadas de inteligencia artificial aplicadas a todo el ciclo de atención.
Entre los principales avances del proyecto destacan la automatización y análisis del 100% de las interacciones, la utilización de inteligencia artificial para resumir conversaciones, sugerir respuestas y asistir a los equipos en tiempo real, así como la incorporación de herramientas de análisis de sentimiento, sistemas automatizados de voz del cliente y mecanismos de alerta para la detección temprana de incidencias.
Con este reconocimiento, EROSKI refuerza su compromiso con la mejora continua de la experiencia de cliente y consolida un modelo que combina tecnología avanzada, análisis de datos e inteligencia artificial con una atención cercana, personalizada y orientada a generar valor para las personas.
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