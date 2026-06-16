Hospital Parque Llevant abre sus puertas para que estudiantes y familias conozcan el proyecto de Enfermería de Nebrija Mallorca

El próximo 20 de junio a las 11:00 horas, Hospital Parque Llevant acogerá una Jornada Informativa abierta al público para presentar el proyecto académico de Nebrija Mallorca y dar a conocer el futuro Grado en Enfermería que la institución prevé impartir en Baleares una vez se autorice el inicio de actividad del centro.

La sesión permitirá a estudiantes, familias y personas interesadas conocer de primera mano una iniciativa que aspira a reforzar la formación universitaria sanitaria en las Islas Baleares mediante un modelo académico basado en la excelencia docente, la formación práctica y la conexión permanente con la realidad profesional.

El acto contará con la participación del doctor Jesús Guodemar, director de Desarrollo Universitario de Institutos Nebrija, y de la doctora Isabel Borrás, directora territorial de Hospitales Parque en Baleares, quienes explicarán los detalles de este proyecto impulsado por Nebrija y Hospitales Parque.

Los asistentes podrán conocer además las instalaciones de Hospital Parque Llevant, centro de referencia para la formación práctica de los futuros estudiantes de Enfermería, así como resolver dudas sobre el plan de estudios, las salidas profesionales y el modelo formativo de Nebrija.

El proyecto apuesta por una formación estrechamente vinculada al entorno sanitario real, permitiendo que los futuros estudiantes complementen su aprendizaje académico con experiencias prácticas en centros asistenciales de referencia. Esta colaboración entre Nebrija y Hospitales Parque busca responder a la creciente demanda de profesionales de Enfermería cualificados en Baleares y contribuir al fortalecimiento del sistema sanitario de las Islas.

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El futuro Grado en Enfermería se apoyará en el modelo educativo Nebrija, caracterizado por una enseñanza personalizada, una estrecha vinculación con el ámbito profesional y una formación integral orientada al desarrollo de competencias técnicas y humanas.