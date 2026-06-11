EROSKI prevé facturar este año 12 millones de euros en Baleares en productos de importación
Habrá una campaña especial de promoción de estos productos hasta el 15 de julio. Se trata de productos especialmente dirigidos a turistas y residentes extranjeros
EROSKI prevé alcanzar este año una facturación de 12 millones de euros en su gama de productos de importación, lo que representa un incremento del 5% respecto a las ventas registradas en 2025. La cadena líder de supermercados en Baleares refuerza así, durante la temporada alta, su oferta de productos internacionales, con cerca de 700 referencias que amplían prácticamente todas las categorías de alimentación y charcutería.
EROSKI ha presentado esta mañana en Puerto Pollença, junto a una representación de proveedores, su campaña especial de promoción de productos de importación, que incluye ofertas en casi 190 artículos de diferentes nacionalidades hasta el 15 de julio. La iniciativa está especialmente orientada a turistas y residentes extranjeros en las principales zonas turísticas de las Islas Baleares.
Con esta campaña, EROSKI mantiene su compromiso con una oferta adaptada a las necesidades de sus clientes, compatibilizando su apuesta por el producto local de Baleares con la incorporación de artículos procedentes de distintos países de Europa —entre ellos Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Italia, Francia, Irlanda y Suecia— y de América Latina. Esta gama internacional se suma a las más de 1.200 referencias disponibles durante todo el año en los supermercados de la cadena en Baleares.
Por nacionalidades, los productos de origen alemán y francés mantienen sus ventas respecto a años anteriores, mientras que los mayores incrementos corresponden a los productos británicos, con un aumento del 20% en volumen de ventas, seguidos por los de origen asiático, con un crecimiento del 11%. En cuanto a la distribución de las ventas, casi un tercio corresponde a productos de procedencia americana, seguida por la alemana, con un 23%; la asiática, con un 21%; y la británica, con un 18%.
El surtido de productos de importación disponible en estas zonas turísticas abarca desde alimentos de desayuno, como cereales, cafés, tés, mermeladas o pan, hasta aperitivos, snacks y pepinillos, además de embutidos, salchichas, frikadellen, ensaladas, quesos, mantequillas, salsas, platos preparados, galletas, pastas, vinos internacionales y cervezas, todos ellos de prestigiosas marcas internacionales.
Al acto de presentación han asistido el director general de EROSKI en Baleares, Alfredo Herráez, y numerosos representantes de proveedores de productos de importación. Aunque la campaña específica tendrá una duración de un mes, EROSKI mantendrá ofertas vinculadas a esta gama durante todo el periodo estival.
El director general de EROSKI en Baleares, Alfredo Herráez, ha destacado que “esta campaña responde a la voluntad de EROSKI de ofrecer a sus clientes una propuesta amplia, diversa y adaptada a la realidad de las Islas Baleares durante la temporada turística”. Herráez ha subrayado que “la gama de productos de importación permite dar respuesta a la demanda de turistas y residentes extranjeros, al mismo tiempo que EROSKI mantiene intacto su compromiso con el producto local y con los proveedores de las islas”.
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