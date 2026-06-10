Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en Son EspasesOposiciones docentesEl IcoComedores escolaresProhibir Burka BalearesCastillo de Alaró
instagramlinkedin

Decoraciones Egea: 30 años de evolución para seguir resolviendo espacios

La empresa de decoración, fundada hace más de tres décadas, mantiene su compromiso de ofrecer soluciones personalizadas para cada espacio y cliente

Decoraciones Egea suma más de tres décadas de experiencia en el sector.

Decoraciones Egea suma más de tres décadas de experiencia en el sector.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Activos Mallorca

Palma

Durante más de tres décadas, Decoraciones Egea ha construido su trayectoria sobre una idea que hoy sigue plenamente vigente: entender que cada espacio necesita una solución diferente y que detrás de cada proyecto hay personas, necesidades y formas distintas de vivir, trabajar y relacionarse.

Lo que comenzó hace más de 30 años con la visión de Manuel Egea se ha convertido en una empresa consolidada dentro del sector de la decoración, capaz de crecer, adaptarse y evolucionar sin perder aquello que definió sus primeros pasos: el compromiso con el trabajo bien hecho.

Como ocurre en muchas empresas familiares, el recorrido de Decoraciones Egea ha estado marcado por la constancia, la capacidad de adaptación y una visión construida a largo plazo. Desde los primeros proyectos hasta la realidad actual, el crecimiento nunca se ha entendido únicamente como una cuestión de volumen, sino como una oportunidad para mejorar, aprender y seguir ofreciendo valor.

Noticias relacionadas

Con el paso del tiempo, ese proyecto inicial dio paso a una nueva etapa con la incorporación de Mario Egea y Carlos Egea, que hoy forman parte activa del presente y del futuro de la compañía. El relevo ha supuesto una evolución natural.

TEMAS

  • Mallorca
  • empresas
  • espacio
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents