Decoraciones Egea: 30 años de evolución para seguir resolviendo espacios

Durante más de tres décadas, Decoraciones Egea ha construido su trayectoria sobre una idea que hoy sigue plenamente vigente: entender que cada espacio necesita una solución diferente y que detrás de cada proyecto hay personas, necesidades y formas distintas de vivir, trabajar y relacionarse.

Lo que comenzó hace más de 30 años con la visión de Manuel Egea se ha convertido en una empresa consolidada dentro del sector de la decoración, capaz de crecer, adaptarse y evolucionar sin perder aquello que definió sus primeros pasos: el compromiso con el trabajo bien hecho.

Como ocurre en muchas empresas familiares, el recorrido de Decoraciones Egea ha estado marcado por la constancia, la capacidad de adaptación y una visión construida a largo plazo. Desde los primeros proyectos hasta la realidad actual, el crecimiento nunca se ha entendido únicamente como una cuestión de volumen, sino como una oportunidad para mejorar, aprender y seguir ofreciendo valor.

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Con el paso del tiempo, ese proyecto inicial dio paso a una nueva etapa con la incorporación de Mario Egea y Carlos Egea, que hoy forman parte activa del presente y del futuro de la compañía. El relevo ha supuesto una evolución natural.