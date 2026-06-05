Lidl reúne a 300 proveedores en su Supplier Day 2026 para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento en España y Europa

Lidl ha reunido a 300 proveedores en la tercera edición de su Supplier Day 2026, un encuentro diseñado para compartir su visión estratégica con sus proveedores y generar nuevas oportunidades de crecimiento conjunto en España y Europa. En este evento, celebrado hoy en la Terminal D del Puerto de Barcelona bajo el lema “Crecer juntos vale la pena”, la compañía ha reunido a más de 600 asistentes, entre empresas proveedoras, potenciales socios y su equipo de compras, en una demostración de fuerza del modelo de colaboración que ha convertido a la cadena de supermercados en uno de los motores económicos del país. Además, ha contado con la participación del ICEX- Invest in Spain y el respaldo de una destacada representación de proveedores de las Illes Balears y del resto del país.

Muestra de ello es que en los últimos años se ha consolidado como el tercer operador del sector en el país y como un generador de riqueza muy relevante, aportando más de 9.200 M€ anuales al PIB español.

Un modelo basado en la marca propia y en la colaboración con proveedores

El modelo de Lidl se basa en ofrecer siempre la mejor calidad al mejor precio, para que los clientes no tengan que elegir entre cuidar su bolsillo y acceder a buenos productos. Durante la jornada, Lidl ha puesto en valor el papel estratégico que desempeñan los proveedores en su modelo de marca propia, un modelo de éxito en Europa y también en nuestro país, donde casi 6 de cada 10 artículos que compran los españoles ya son de marca de distribuidor.

Desde su primera edición en 2023, el Lidl Supplier Day se ha consolidado como un espacio de diálogo y colaboración entre la compañía y las empresas proveedoras. Con esta jornada, Lidl reafirma su voluntad de seguir siendo un socio atractivo, estable y con proyección para sus proveedores, acompañándolos en ámbitos clave como la calidad, la sostenibilidad, la innovación, la eficiencia y la internacionalización.

“Nuestro éxito como empresa es también el éxito de nuestros proveedores. Ellos son quienes nos permiten ofrecer productos de calidad al mejor precio, innovar en el surtido y responder a las nuevas necesidades del consumidor. Queremos que vean en Lidl un socio integral que les exige, acompaña y aporta estabilidad y oportunidades de crecimiento para llegar más lejos”, ha señalado Carlos González-Vilardell, director general de Compras y Comercial de Lidl España.

La compañía tiene previsto seguir impulsando su expansión en España en los próximos años; solo este ejercicio prevé poner en marcha unas 50 tiendas entre nuevas aperturas y modernizaciones. Este hecho genera grandes oportunidades para que sus proveaedores puedan incrementar su volumen de negocio con Lidl, ante la perspectiva de abastecer una red de establecimientos cada vez más elevada y que no deja de aumentar.

Una plataforma estratégica para el producto nacional

El impacto de Lidl en la industria nacional trasciende el mercado doméstico. A día de hoy, más de la mitad de lo que la compañía adquiere a sus proveedores españoles, se exporta. Aprovechando la capilaridad de su extensa red de tiendas internacionales, Lidl actúa como un canal estratégico de internacionalización para el tejido productivo local. De este modo, la compañía facilita a los fabricantes el acceso a nuevos mercados y lleva el nombre y la calidad de la “Marca España” a millones de consumidores en el extranjero, ejerciendo de motor clave para el empleo y la economía nacional.

En un contexto global marcado por la volatilidad, Lidl ha querido transmitir un mensaje de absoluta garantía a sus socios, mostrando la fortaleza del ecosistema del Grupo Schwarz, al que pertenece. Con unas ventas netas globales de 175.000 millones de euros y una red de 14.200 tiendas en 32 países, el grupo se erige como una red de seguridad que permite a la cadena de supermercados y a sus proveedores operar con fortaleza, estabilidad y capacidad de crecimiento en un entorno cada vez más exigente.

Representantes de distintas divisiones del grupo —como Schwarz Digits, Tailwind y PreZero— han participado en la jornada para demostrar cómo este modelo de "soberanía operativa", único en Europa (que abarca desde el retail y la logística, hasta la digitalización y la gestión de residuos), permite a la compañía absorber impactos externos, asegurar la cadena de suministro y proteger el negocio de sus proveedores.

Un evento ‘Residuo Cero’

Como reflejo de su apuesta por la sostenibilidad y de la exigencia que la compañía aplica a su propia marca, esta tercera edición del Lidl Supplier Day ha sido certificada como un evento Residuo Cero, reforzando así el ADN de la compañía y poniendo el foco en una gestión más sostenible y responsable en toda su cadena de valor. En colaboración con PreZero, la división medioambiental del Grupo Schwarz, la jornada ha incorporado medidas específicas para minimizar, separar y valorizar los residuos generados durante el evento, fomentando la economía circular y reduciendo al máximo su impacto ambiental.

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El impacto de Lidl en las Illes Balears

El peso estratégico de las Illes Balears ha quedado patente en esta jornada, que ha contado con la participación de productores locales orientados principalmente al ámbito de frutas, hortalizas, setas, tubérculos y raíces (zanahoria, remolacha, nabo, etc.). No obstante, el impacto de la cadena en la región es mucho más amplio: a día de hoy, Lidl colabora de forma continuada con más de 20 proveedores de la comunidad, abarcando una gran diversidad de industrias y sectores agroalimentarios locales. Los encuentros como el Supplier Day permiten que estas empresas de la comunidad no solo consoliden su presencia en los lineales nacionales, sino que accedan a la red internacional del Grupo Schwarz, multiplicando sus oportunidades de negocio en el extranjero.