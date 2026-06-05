EROSKI y la Federación Española de Bancos de Alimentos impulsan una nueva edición de la “Recogida Primavera”

EROSKI y la Federación Española de Bancos de Alimentos ponen en marcha este fin de semana una nueva edición de la campaña solidaria “Recogida Primavera”, con el objetivo de recaudar donaciones, que se destinarán íntegramente a la compra de alimentos, para ayudar a personas y familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa se desarrollará este viernes y sábado en hipermercados, supermercados y franquicias de la red comercial de EROSKI Baleares.

La campaña se llevará a cabo principalmente mediante donaciones económicas al paso por caja, tanto en tienda física como a través del supermercado online. Además, en algunos establecimientos también se realizará recogida física de alimentos y productos donados por la clientela.

Las aportaciones económicas quedarán a disposición de los Bancos de Alimentos para adquirir los productos que consideren más convenientes y necesarios en cada momento, permitiendo atender las necesidades básicas de alimentación de miles de familias durante todo el año.

La iniciativa contará además con la colaboración de personas voluntarias de los Bancos de Alimentos, que estarán presentes en numerosos establecimientos para informar y sensibilizar a la clientela sobre la importancia de esta campaña solidaria.

“En EROSKI entendemos la solidaridad como una forma de compromiso permanente con el entorno y con las personas que más dificultades atraviesan. Gracias a la implicación de nuestra clientela y al trabajo conjunto con los Bancos de Alimentos, esta campaña vuelve a demostrar la enorme capacidad de movilización solidaria de la sociedad para garantizar el acceso a una alimentación digna a miles de familias”, ha señalado Alejandro Martínez Berriochoa, director de Salud y Sostenibilidad de EROSKI.

Por su parte, Pedro Llorca Llinares, presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, ha agradecido “el compromiso continuado de EROSKI con esta iniciativa solidaria y la implicación de su clientela, cuyas aportaciones permiten a los Bancos de Alimentos responder a las necesidades de muchas personas que atraviesan situaciones difíciles”.

EROSKI y su clientela donaron el pasado año más de 2.300 toneladas de alimentos y productos de higiene a través de distintas campañas solidarias desarrolladas junto a los Bancos de Alimentos y otras entidades sociales, equivalentes a más de 9 millones de comidas destinadas a apoyar a más de 2.500 familias en situación de vulnerabilidad.

30 años de colaboración con los Bancos de Alimentos

La colaboración de EROSKI con los Bancos de Alimentos se remonta a 1996, a propuesta del Banco de Alimentos de Bizkaia y de los propios consumidores que demandaban iniciativas solidarias dirigidas a colectivos desfavorecidos y personas en riesgo de exclusión social. Así nacieron las primeras campañas de recogida de alimentos en las tiendas EROSKI.

Posteriormente, la cooperativa puso en marcha su programa de donación de alimentos cercanos a su fecha de consumo preferente, pero todavía aptos para el consumo con total seguridad alimentaria, gracias al cual dona cada año miles de toneladas de alimentos a entidades sociales.

EROSKI ha sido reconocida con el “Premio Espiga de Oro”, el máximo galardón que concede la Federación Española de Bancos de Alimentos a aquellas organizaciones que destacan por su colaboración en la redistribución solidaria de excedentes alimentarios.

Más de 25 millones de euros canalizados en 2025

EROSKI canalizó el pasado año más de 25 millones de euros a fines sociales, beneficiando a más de 280.000 personas a través de la colaboración con 332 entidades sociales y públicas de todo el territorio.

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Además de las donaciones a los Bancos de Alimentos, EROSKI desarrolla otras iniciativas sociales como el programa ‘Desperdicio Cero’, gracias al cual evitó el desperdicio de más de 65 millones de comidas canalizadas a entidades sociales, el programa permanente ‘Céntimos Solidarios’ y distintas campañas puntuales de cooperación y ayuda social.