El IBAVI se adhiere como socio al Clúster de la Innovación de la Construcción de les Illes Balears

El Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) se ha adherido como socio al Clúster de la Innovación de la Construcción de les Illes Balears (CICIB), una iniciativa que agrupa a empresas, centros de conocimiento e instituciones con el objetivo de impulsar un modelo de construcción más innovador, tecnologizado y sostenible en las islas. La adhesión del IBAVI, ente dedicado a la promoción pública de vivienda social impulsada por el Govern de les Illes Balears para residentes en las islas, supone la incorporación de la primera administración pública adherida al clúster ConstruLab360.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern de les Illes Balears, José Luis Mateo, y el gerente del IBAVI, Roberto Maria Cayuela, han asistido al acto de firma de la adhesión junto con el presidente del clúster, José María Bauzá de Mirabó, en un acuerdo que refuerza la colaboración público-privada para avanzar en la transformación del sector en las islas. Entre los principales fines de esta asociación, se encuentra el fomento de la innovación, la sostenibilidad y la digitalización en el sistema del sector de la edificación y promover la industrialización y modernización del sector.

Con esta incorporación, el IBAVI pasa a formar parte de un espacio de cooperación entre agentes del sector orientado a fomentar la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de nuevas soluciones constructivas más eficientes y sostenibles. El Clúster de la Innovación de la Construcción de les Illes Balears nace como un foro de encuentro entre empresas, entidades vinculadas a la construcción e instituciones -como la Universitat de les Illes Balears (UIB)- para favorecer el trabajo conjunto en proyectos comunes y reforzar la competitividad del sector balear.

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Entre sus principales objetivos figuran la promoción de tecnologías y modelos productivos innovadores vinculados a la industrialización de la construcción, la digitalización, la robótica y la economía circular, así como facilitar el acceso a financiación para proyectos innovadores y potenciar la colaboración entre empresas y centros de investigación. El clúster también tiene entre sus fines el impulso de la rehabilitación energética, la mejora de la formación y la atracción de talento en el sector y el fomento de la colaboración entre empresas, universidades, centros tecnológicos, colegios profesionales, administraciones públicas y otros agentes.