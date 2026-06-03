Autovidal celebra la incorporación de Geely Auto y presenta el nuevo Starray EM-i
El concesionario consolida su estrategia en el sector automovilístico balear con la incorporación de la firma asiática y la presentación de su modelo Starray EM-i
Autovidal celebró el evento oficial de incorporación de la marca Geely Auto a su red de distribución, consolidando así una nueva etapa estratégica dentro del sector de la automoción en Baleares. El encuentro reunió a representantes de ambas compañías, clientes e invitados del sector para presentar oficialmente la llegada de la marca y descubrir uno de sus modelos más innovadores: el nuevo Geely Starray EM-i.
Durante el acto, se dio a conocer el Starray EM-i, un modelo que representa la apuesta de Geely Auto por la innovación, la eficiencia y la movilidad del futuro, combinando tecnología avanzada, diseño y sostenibilidad.
En representación de Autovidal participó Francisco Vidal Palomero, gerente de Geely en Autovidal, quien destacó la importancia de esta incorporación para el crecimiento del grupo y para ofrecer nuevas alternativas de movilidad a los clientes de las Islas Baleares.
El evento contó también con la presencia de Shen Yue, en representación de Geely Auto España, reforzando la alianza entre ambas compañías y el compromiso de la marca con su expansión en el mercado español.
Con esta incorporación, Autovidal amplía su gama de marcas apostando por fabricantes internacionales de referencia y reforzando su compromiso con la innovación y la movilidad sostenible. Concluyendo con un espacio de networking y una presentación cercana del nuevo Starray EM-i, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano todas las novedades del modelo.
- La Tarjeta Ciudadana deja de servir para el bus de Palma y abrir el contenedor marrón: ¿Qué funciones le quedan?
- El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos
- La Interpol busca al residente mallorquín clave en el escándalo de Zapatero
- El Colegio de Abogados de Baleares denuncia “un caos sin precedentes” en los juzgados con los nuevos tribunales de instancia
- Julia Moreno relata historias del barrio chino de Palma en 'Mis amigas las putas': 'Hay chicas que de verdad salieron y están muy bien situadas
- Los mejores y peores helados bombón del súper, según la OCU: mucha grasa vegetal y un aditivo presente en todos
- ¿Qué casos quedarán exentos de la limitación de entrada de vehículos en Mallorca?
- El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así