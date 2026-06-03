Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Hoteles CubaActos Vandálicos FelanitxSerpiente Platja de PalmaMadre Luis Salom
instagramlinkedin

Autovidal celebra la incorporación de Geely Auto y presenta el nuevo Starray EM-i

El concesionario consolida su estrategia en el sector automovilístico balear con la incorporación de la firma asiática y la presentación de su modelo Starray EM-i

El nuevo Geely Starray EM-i.

El nuevo Geely Starray EM-i.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Activos Mallorca

Palma

Autovidal celebró el evento oficial de incorporación de la marca Geely Auto a su red de distribución, consolidando así una nueva etapa estratégica dentro del sector de la automoción en Baleares. El encuentro reunió a representantes de ambas compañías, clientes e invitados del sector para presentar oficialmente la llegada de la marca y descubrir uno de sus modelos más innovadores: el nuevo Geely Starray EM-i.

Durante el acto, se dio a conocer el Starray EM-i, un modelo que representa la apuesta de Geely Auto por la innovación, la eficiencia y la movilidad del futuro, combinando tecnología avanzada, diseño y sostenibilidad.

En representación de Autovidal participó Francisco Vidal Palomero, gerente de Geely en Autovidal, quien destacó la importancia de esta incorporación para el crecimiento del grupo y para ofrecer nuevas alternativas de movilidad a los clientes de las Islas Baleares.

El evento contó también con la presencia de Shen Yue, en representación de Geely Auto España, reforzando la alianza entre ambas compañías y el compromiso de la marca con su expansión en el mercado español.

Noticias relacionadas

Con esta incorporación, Autovidal amplía su gama de marcas apostando por fabricantes internacionales de referencia y reforzando su compromiso con la innovación y la movilidad sostenible. Concluyendo con un espacio de networking y una presentación cercana del nuevo Starray EM-i, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano todas las novedades del modelo.

TEMAS

  • Mallorca
  • empresas
  • movilidad
  • innovación
  • Baleares
  • coches
  • vehículos
  • motor
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Tarjeta Ciudadana deja de servir para el bus de Palma y abrir el contenedor marrón: ¿Qué funciones le quedan?
  2. El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos
  3. La Interpol busca al residente mallorquín clave en el escándalo de Zapatero
  4. El Colegio de Abogados de Baleares denuncia “un caos sin precedentes” en los juzgados con los nuevos tribunales de instancia
  5. Julia Moreno relata historias del barrio chino de Palma en 'Mis amigas las putas': 'Hay chicas que de verdad salieron y están muy bien situadas
  6. Los mejores y peores helados bombón del súper, según la OCU: mucha grasa vegetal y un aditivo presente en todos
  7. ¿Qué casos quedarán exentos de la limitación de entrada de vehículos en Mallorca?
  8. El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así

Taltavull responde a Cort sobre el plan de acogida de la Iglesia de Mallorca para los desalojados de la prisión de Palma

Muere Joana Fornés, matriarca del Forn de Baix de Lloseta y del "cardinal" más famoso de Mallorca

Muere Joana Fornés, matriarca del Forn de Baix de Lloseta y del "cardinal" más famoso de Mallorca

Felanitx sanciona a dos jóvenes de 18 años por actos vandálicos durante la Fira de Maig

El colectivo feminista Ni una Menos vuelve a las calles de Argentina tras la violación y brutal asesinato de una adolescente

El colectivo feminista Ni una Menos vuelve a las calles de Argentina tras la violación y brutal asesinato de una adolescente

La Fan Zone de la selección toma el centro de Palma antes del España-Inglaterra

La Fan Zone de la selección toma el centro de Palma antes del España-Inglaterra
Tracking Pixel Contents