Autovidal celebra la incorporación de Geely Auto y presenta el nuevo Starray EM-i

Autovidal celebró el evento oficial de incorporación de la marca Geely Auto a su red de distribución, consolidando así una nueva etapa estratégica dentro del sector de la automoción en Baleares. El encuentro reunió a representantes de ambas compañías, clientes e invitados del sector para presentar oficialmente la llegada de la marca y descubrir uno de sus modelos más innovadores: el nuevo Geely Starray EM-i.

Durante el acto, se dio a conocer el Starray EM-i, un modelo que representa la apuesta de Geely Auto por la innovación, la eficiencia y la movilidad del futuro, combinando tecnología avanzada, diseño y sostenibilidad.

En representación de Autovidal participó Francisco Vidal Palomero, gerente de Geely en Autovidal, quien destacó la importancia de esta incorporación para el crecimiento del grupo y para ofrecer nuevas alternativas de movilidad a los clientes de las Islas Baleares.

El evento contó también con la presencia de Shen Yue, en representación de Geely Auto España, reforzando la alianza entre ambas compañías y el compromiso de la marca con su expansión en el mercado español.

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Con esta incorporación, Autovidal amplía su gama de marcas apostando por fabricantes internacionales de referencia y reforzando su compromiso con la innovación y la movilidad sostenible. Concluyendo con un espacio de networking y una presentación cercana del nuevo Starray EM-i, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano todas las novedades del modelo.