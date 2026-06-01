Magaluf da la bienvenida a Talaia Beach, un nuevo beach club con gastronomía mediterránea
El nuevo beach club con gastronomía mediterránea y vistas al mar se inaugurará el próximo 13 de junio en primera línea de playa
Magaluf incorpora a su oferta Talaia Beach, un beach club con propuesta gastronómica mediterránea ubicado en primera línea de playa. El establecimiento, cuya inauguración tendrá lugar el próximo 13 de junio, dispone de piscina, zona de tumbonas y terraza con vistas al mar, y ofrece servicio desde el desayuno hasta la coctelería nocturna.
El establecimiento se orienta a un público residente e internacional, con una propuesta gastronómica que combina referencias de la cocina mediterránea con productos locales mallorquines. La carta incluye desayunos, tapas, bruschettas o ensaladas, y la oferta de bebidas abarca desde vinos españoles e italianos hasta una amplia selección de cócteles clásicos internacionales.
El nombre del establecimiento hace referencia a las antiguas atalayas costeras mallorquinas, torres de vigilancia desde las que se observaba el horizonte mediterráneo. Un concepto que conecta el proyecto con la historia y el paisaje de la isla, y que define la experiencia que propone el espacio: un lugar desde el que contemplar el Mediterráneo.
Talaia Beach se suma a la oferta complementaria de un destino inmerso en un proceso de reposicionamiento turístico. La colaboración entre el Ayuntamiento de Calvià, el Govern de les Illes Balears y el sector privado ha impulsado en los últimos años una transformación significativa de Magaluf, con inversiones en infraestructuras —entre ellas la reciente finalización del paseo— y una apuesta decidida por mejorar la calidad de la oferta. El 80% de los hoteles de la zona ya opera en las categorías de cuatro y cinco estrellas.
- El gallego del bar Mora rescata la centenaria bodega San Antonio de Palma: 'Seguiré con lo que sé hacer
- El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
- Guillem Garí de Es Cruce: “No tengo relevo generacional, pero tampoco prisa por irme”
- La demolición de Monport, símbolo de la corrupción urbanística en Mallorca, a la espera de unas correcciones técnicas
- Dominik Greif explica su salida del Mallorca: 'Como primer portero no puedes aceptar peores condiciones que las que finalmente recibió tu suplente
- Susto monumental en el Poblense-Águilas: Toni Penyafort se marcha en ambulancia
- El Consell de Mallorca recupera el control de la carretera de Manacor para reducir costes
- Absuelto de violar a una menor de 14 años por la ‘cláusula Romeo y Julieta’