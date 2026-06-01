Magaluf da la bienvenida a Talaia Beach, un nuevo beach club con gastronomía mediterránea

Magaluf incorpora a su oferta Talaia Beach, un beach club con propuesta gastronómica mediterránea ubicado en primera línea de playa. El establecimiento, cuya inauguración tendrá lugar el próximo 13 de junio, dispone de piscina, zona de tumbonas y terraza con vistas al mar, y ofrece servicio desde el desayuno hasta la coctelería nocturna.

El establecimiento se orienta a un público residente e internacional, con una propuesta gastronómica que combina referencias de la cocina mediterránea con productos locales mallorquines. La carta incluye desayunos, tapas, bruschettas o ensaladas, y la oferta de bebidas abarca desde vinos españoles e italianos hasta una amplia selección de cócteles clásicos internacionales.

El nombre del establecimiento hace referencia a las antiguas atalayas costeras mallorquinas, torres de vigilancia desde las que se observaba el horizonte mediterráneo. Un concepto que conecta el proyecto con la historia y el paisaje de la isla, y que define la experiencia que propone el espacio: un lugar desde el que contemplar el Mediterráneo.

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Talaia Beach se suma a la oferta complementaria de un destino inmerso en un proceso de reposicionamiento turístico. La colaboración entre el Ayuntamiento de Calvià, el Govern de les Illes Balears y el sector privado ha impulsado en los últimos años una transformación significativa de Magaluf, con inversiones en infraestructuras —entre ellas la reciente finalización del paseo— y una apuesta decidida por mejorar la calidad de la oferta. El 80% de los hoteles de la zona ya opera en las categorías de cuatro y cinco estrellas.