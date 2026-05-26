Autovidal convierte Mallorca en el epicentro de la innovación con la celebración de la ‘SHS Fever Night’ de OMODA & JAECOO

Autovidal vivió una noche marcada por la innovación, la tecnología y el entretenimiento con la celebración de la SHS Fever Night de Omoda&Jaecoo en las instalaciones de Auto Vidal, concesionario oficial de la marca en Mallorca. El evento, que reunió a clientes, medios de comunicación, influencers y amantes del motor, convirtió el espacio en un auténtico punto de encuentro donde los asistentes pudieron descubrir de primera mano las últimas novedades de la firma en un ambiente dinámico y experiencial.

Durante la velada, los invitados tuvieron la oportunidad de conocer más de cerca la tecnología SHS (Super Hybrid System), la apuesta híbrida enchufable de Omoda&Jaecoo, así como algunos de los modelos más recientes de la gama, entre ellos el nuevo Omoda 7 SHS y el Jaecoo 8 SHS, además de las nuevas versiones híbridas de Jaecoo 5 y Jaecoo 7.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presentación realizada por Federico, jefe de ventas de Omoda, quien compartió con los asistentes la evolución de la marca en España, el crecimiento que está experimentando dentro del mercado nacional y la fuerte apuesta de la compañía por la electrificación y la movilidad sostenible.

La experiencia estuvo acompañada de una completa propuesta de ocio diseñada para que los asistentes disfrutaran de una noche diferente. La música estuvo presente durante todo el evento gracias a la actuación de un DJ en directo, mientras que una food truck y una barra libre de bebidas permitieron crear un ambiente distendido y cercano entre todos los invitados.

Además, uno de los momentos más participativos de la noche llegó con un Kahoot interactivo en el que el público pudo poner a prueba sus conocimientos sobre la marca y sus modelos, generando una gran implicación y un ambiente muy divertido entre los asistentes.

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Con esta acción, Autovidal refuerza su apuesta por acercar la innovación y las nuevas tecnologías de movilidad al público mallorquín, consolidando además la presencia de Omoda&Jaecoo en Baleares en un momento especialmente positivo para la marca, que ya supera los 50.000 clientes en España y continúa creciendo dentro del segmento de vehículos electrificados.