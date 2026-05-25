Palma Beach y AHPP inauguran la temporada y celebran diez años de trabajo conjunto en la transformación de Playa de Palma

Palma Beach y la Asociación Hoteleros Playa de Palma (AHPP) celebraron, este pasado viernes, en Xhaman Beach Club, la fiesta de apertura de temporada y el 10º aniversario de la marca de destino, en un acto que reunió a representantes del sector turístico, autoridades, afiliados y amigos para conmemorar una década de trabajo conjunto en la transformación de Playa de Palma como destino de calidad, sostenible y competitivo.

Al evento asistieron destacadas autoridades, entre ellas, el conseller de Turismo del Govern Balear, Jaume Bauzà el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard; el director de la Fundación Turismo Palma 365, Pedro Homar; la alcaldesa de Llucmajor, Mª Francisca Lascolas; la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ajuntament de Palma, Guadalupe Ferrer; el director general de Comercio y Restauración del Ajuntament de Palma, Toni Fuster; el director general de Deportes, David Salom; el director general de Movilidad del Ajuntament de Palma, Antonio Román; y el director gerente de Fomento del Turismo de Mallorca, José Antonio Gómez, entre otras autoridades y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local de Palma y de Llucmajor.

El presidente de la Asociación Hoteleros Playa de Palma (AHPP), Pedro Marín, afirmó que “Playa de Palma es la mayor zona turística de les Illes Balears y un referente consolidado del Mediterráneo. Afrontamos esta nueva temporada con la responsabilidad de seguir estando a la altura de su historia, pero también con la convicción de que su futuro pasa por seguir apostando por la calidad, la sostenibilidad y la excelencia en la experiencia del visitante.”

“Este camino solo es posible desde la colaboración público-privada y desde una idea clara: hay que creer en el destino. El sector ha demostrado su compromiso con inversión y transformación; ahora es clave seguir avanzando juntos para consolidar un modelo competitivo, equilibrado y preparado para los retos del futuro”, añadió Marín.

Por su parte, el CEO de Palma Beach, Mika Ferrer subrayó que “hace diez años, Palma Beach comenzó como una idea. Hoy, es una realidad gracias al sector privado, que creyó en el objetivo que nos marcamos: transformar la Playa de Palma para volver a convertirla en un referente mundial que apuesta firmemente por la calidad. Un claro ejemplo de ello es el espacio donde nos encontramos hoy”.

Además, Ferrer ha querido “dar las gracias a las autoridades, ya que en esta legislatura están apostando de forma decidida por la Playa de Palma. Esta colaboración público-privada es hoy una realidad, y confiamos en que continúe con la misma energía” y ha asegurado que, aunque “queda mucho trabajo por delante, especialmente en la mejora de la vía pública, si mantenemos esta inercia de buena voluntad institucional y el sector privado sigue igual de motivado, estoy convencido de que, dentro de diez años, consolidaremos un destino verdaderamente espectacular”.

“Hoy, hemos conseguido unificar esfuerzos, trabajar en la misma línea, mantener una comunicación fluida y fomentar un ambiente de compañerismo entre todos los presentes”, ha finalizado el CEO de Palma Beach.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ajuntament de Palma, Guadalupe Ferrer, ha destacado que “Playa de Palma es uno de los grandes motores económicos de nuestra ciudad. Aquí conviven turismo, restauración, comercio, ocio y servicios que generan actividad económica, empleo y oportunidades para muchísimas personas y familias y nada de esto sería posible sin la colaboración y la coordinación entre el sector público y el sector privado”.

“Las administraciones tenemos la responsabilidad de acompañar, escuchar y facilitar; y el tejido empresarial aporta inversión, innovación, talento y capacidad de adaptación. Cuando trabajamos juntos, Palma avanza. Desde el Ajuntament de Palma creemos firmemente en esta colaboración público-privada como herramienta fundamental para seguir mejorando nuestra ciudad y consolidando un modelo turístico sostenible, competitivo y de calidad”, ha finalizado.

Por su parte, la alcaldesa de Llucmajor, Mª Francisca Lascolas, afirmó que "la coordinación entre ayuntamientos, asociaciones y empresas es clave para seguir proyectando Playa de Palma como un referente en el Mediterráneo. Estamos convencidos de que esta temporada será positiva y que, gracias al compromiso de todos, el destino continuará creciendo de manera ordenada, innovadora y sostenible".

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha destacado en su intervención que "la Playa de Palma es una pieza clave del presente y del futuro turístico de Mallorca, y hoy es también un ejemplo de cómo un destino maduro se puede reinventar desde la calidad, la sostenibilidad y la modernización." A lo que también ha añadido "la transformación que está viviendo la Playa de Palma demuestra que el sector turístico cree en el futuro del destino y apuesta por un modelo más competitivo, más eficiente y más responsable."

Finalmente, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern balear, Jaume Bauzà, remarcó que “Palma Beach es un ejemplo claro de una transformación de éxito basada en la colaboración público-privada. Desde el ejecutivo tenemos muy claro que el futuro de nuestro modelo pasa por priorizar de forma decidida el valor antes que el volumen, impulsando una estrategia firme de contención, reequilibrio territorial y excelencia que revierta directamente en el bienestar del residente".

“Proyectos que hacen una apuesta valiente por la calidad, la sostenibilidad y el empleo estable, combinados con las políticas de seguridad jurídica y de turismo responsable que hemos liderado esta legislatura, son la clave para consolidar un destino líder, sostenible y orgulloso de su identidad bajo la premisa irrenunciable de consumo de territorio cero”, ha finalizado.

Música y buen ambiente para cerrar la velada

El cierre de las intervenciones institucionales dio paso a la cena tipo finger food y networking, que permitió a los invitados intercambiar impresiones y establecer contactos entre autoridades, empresarios y medios de comunicación en un ambiente distendido y festivo.

El acto continuó con la actuación del conocido saxofonista Peter Sax, quién dedicó un brindis para inaugurar la temporada y celebrar el 10º aniversario de Palma Beach dando paso a la sesión más festiva a cargo del DJ de Xhaman Beach Club, que se prolongó hasta la medianoche.

El evento puso de relieve cómo, tras una década de trabajo conjunto, Playa de Palma avanza hacia un nuevo modelo turístico basado en la calidad, la colaboración público-privada y la diversificación de la oferta. Este cambio de modelo no solo refuerza la posición del destino como referente en el Mediterráneo, sino que también permite proyectar una experiencia más sostenible, innovadora y adaptada a las demandas de residentes y visitantes durante todo el año.

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Palma Beach y AHPP han mostrado que, gracias a la coordinación entre empresas y administraciones, la transformación del destino es una realidad que se consolida paso a paso, garantizando crecimiento, competitividad y valor añadido para toda la zona.