Nissan y Autovidal presentan su alianza comercial para liderar la electrificación en Palma de Mallorca

El Grupo Autovidal es una empresa familiar fundada en 1921 que, a lo largo de más de un siglo, ha construido una sólida trayectoria en el ámbito de la automoción en Mallorca. Desde sus inicios, la compañía ha apostado por la innovación en los servicios de movilidad y se ha sustentado en valores que han guiado su crecimiento desde sus orígenes, como el compromiso con sus clientes y colaboradores y el esfuerzo constante por mejorar ante los retos del futuro.

La concesión de Nissan Autovidal cuenta con unas modernas instalaciones de más de 2500 metros cuadrados diseñadas para ofrecer a los clientes la mejor experiencia de marca. En este espacio se puede descubrir toda la gama Nissan en un entorno cómodo y funcional, con áreas de exposición amplias, servicios de atención personalizada y todas las comodidades necesarias para que los clientes y visitantes disfruten de una experiencia completa, desde la elección del vehículo hasta el asesoramiento en soluciones de movilidad y posventa.

Como novedad, los asistentes y clientes pudieron conocer de cerca una importante novedad en la gama eléctrica de Nissan, como el nuevo Nissan LEAF. Este modelo fue el pionero de la electrificación mundial hace ya 16 años, momento de su lanzamiento y hoy llega al mercado Balear en su tercera generación. Este mismo año el Nissan LEAF ha sido elegido ganador absoluto de los premios Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026, el máximo reconocimiento concedido por el jurado internacional integrado exclusivamente por mujeres periodistas especializadas en automoción. Y lo ha sido por algunos elementos clave que el Nissan LEAF trae al mercado: entorno Google, sistema V2L y más de 600 km de autonomía, que lo convierten en una referencia en el mercado actual.

En el evento de presentación, los representantes de Nissan España y de Autovidal mantuvieron un encuentro con los medios de comunicación locales en el que se ha podido profundizar sobre el momento de la marca en Baleares y también a nivel nacional.

Christian Costaganna, CEO de Nissan España, comentaba en relación al evento celebrado: “Hoy es un día muy importante para Nissan. Hoy damos la bienvenida a un nuevo socio e inversor en la familia Nissan en un mercado muy estratégico para la marca como las islas Baleares. Un grupo, con una increíble trayectoria de éxito y referente en un mercado muy particular, ya que la movilidad en una isla, donde la cercanía, la eficiencia y la sostenibilidad tienen aún más valor” y añadía “nuestro objetivo en España para este año es consolidar la cuota de mercado a nivel nacional, con un foco claro puesto en las ventas electrificadas a través de nuestra red de concesionarios. Con esta exposición, junto a la experiencia de Autovidal, tenemos que ser una marca en el top-10 en Palma”.

Costaganna también habló del momento del mercado en España y de la electrificación, haciendo alusión a que: “Europa es clave para Nissan en el plan de electrificación y España juega un papel central dentro de esa visión. Aquí combinamos relevancia comercial, una red de concesionarios madura y capacidad de construir ecosistema, reforzando nuestra posición como uno de los mercados más estratégicos de la región” y añadía “en España, Nissan lleva una línea de crecimiento sólido durante cinco años consecutivos, con una gama electrificada líder y una ofensiva de nuevos productos eléctricos e híbridos para los próximos meses, incluyendo Micra, LEAF, el nuevo Ariya y Qashqai e POWER de tercera generación. Gracias, además, nuestras alianzas con los líderes energéticos del país que hacen más fácil la transición hacia la movilidad eléctrica, Nissan está posicionada para seguir liderando la electrificación en España y acompañar a nuestros clientes en esta nueva era de movilidad sostenible.”.

El CEO de Nissan puso de manifiesto que: “en estos momentos, en España se dan las condiciones adecuadas para impulsar aún más la electrificación: hay más de 53.000 puntos de recarga, existe una oferta de modelos electrificados más asequibles y tenemos un nuevo plan de incentivos nacional, el Plan Auto+. Para que la electrificación avance al ritmo que Europa y España necesitan, es imprescindible desarrollar de forma paralela la infraestructura de recarga y un sistema energético más robusto, eficiente y basado en fuentes de energía limpias. La transición hacia la electrificación representa una gran oportunidad para impulsar la innovación, la inversión y el crecimiento industrial en España, asegurando nuestro posicionamiento como un país relevante en la nueva movilidad”.

En relación a Nissan, Costaganna resaltó que “Nissan tiene una oferta comercial única con GO Electric y una gama de productos eléctricos para cubrir las necesidades de todos los usuarios, particulares y profesionales; además de una tecnología de transición hacia el vehículo eléctrico que es el sistema híbrido exclusivo de Nissan, el e-POWER, con el que el usuario puede conducir de manera totalmente eléctrica sin la ansiedad por cargar.”.

La oferta comercial de Nissan para los clientes del vehículo eléctrico “GO Electric” es única ya que permite a los usuarios beneficiarse de hasta 10 años de garantía en toda la gama, del cambio del vehículo eléctrico por otro Nissan en 3 meses, si el cliente no está convencido y de más de 50.000 kilómetros en recargas gratuitas, fruto de las alianzas estratégicas con actores clave del sector de la energía como Repsol, Zunder e Iberdrola; además de la instalación del punto de carga de manera gratuita. Como comenta Costaganna: “aportamos un valor añadido a la compra. Nuestros clientes han recorrido ya más de 350.000 kilómetros eléctricos gratis.”.

Christian Costaganna, CEO de Nissan en España, comentaba finalmente: “La situación energética actual confirma que la electrificación no es solo una apuesta de futuro, sino una solución estructural para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la resiliencia económica de Europa y de España”, para Nissan la electrificación no es solo vender vehículos: es impulsar un modelo de movilidad más limpio, más eficiente y conectado con el sistema energético. Con economía circular, segunda vida de baterías y tecnologías como la carga bidireccional V2X, Nissan convierte la sostenibilidad en impacto medible y soluciones reales. España puede liderar en fabricación y desarrollo tecnológico si acelera la electrificación del mercado. En definitiva, el futuro de la movilidad en España depende de nuestra capacidad de trabajar juntos, sector público y privado en un gran Pacto de Estado por la electrificación. Nissan está aquí para liderar y colaborar”.

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Por su parte Andrés Vidal, propietario y director general de Autovidal, comentó el gran reto que ha supuesto integrar la marca Nissan en su estructura, por su dimensión y por su dispersión geográfica con 4 ubicaciones en Palma, Manacor, Ibiza y Menorca y explica al respecto “este uno de los aspectos de esta alianza con Nissan que nos hace especial ilusión, en especial tener presencia en Ibiza y Menorca porque forman parte de nuestros orígenes, cuando empecé junto a padre Francisco Vidal al frente del negocio en estos mercado que ahora recuperamos.”. Vidal añadía ante el evento de presentación de hoy “quiero agradecer el esfuerzo realizado por la plantilla de Nissan en Baleares en esta integración con la incorporación de nuevos procesos y herramientas en tiempo récord. Y también, la ilusión que nos hace a toda la familia la incorporación de una marca tan mítica y consolidada como es Nissan, con su propuesta de futuro en electrificación y para la movilidad sostenible.”.