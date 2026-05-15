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El nuevo Peugeot 408 ya se puede descubrir en Palma

El modelo de silueta fastback estrena el color mutante Flare Green, integración nativa de ChatGPT y motores híbridos y eléctricos en la calle Aragón de Palma

Nuevo Peugeot 408 en Stellantis &amp;YOU Palma

Nuevo Peugeot 408 en Stellantis &YOU Palma

Redacción Activos Mallorca

Palma

El Nuevo Peugeot 408 ya es una realidad en Mallorca y se puede visitar en las instalaciones de Stellantis ubicadas en la calle Aragón, 191, de Palma.

Este innovador modelo del segmento C destaca por romper los moldes establecidos mediante una silueta fastback de líneas afiladas, proporciones dinámicas y una espectacular firma luminosa que incluye las tres garras LED delanteras y las letras traseras iluminadas.

El vehículo incorpora la última evolución del PEUGEOT i-Cockpit® con pantalla 3D de 10 pulgadas, mandos configurables y el asistente interactivo ChatGPT.

Placer de conducción en estado puro

El Nuevo Peugeot 408 está diseñado para sentir la carretera. Su posición de conducción elevada, su excelente anchura de vías y su agilidad en ciudad ofrecen un equilibrio perfecto entre confort y dinamismo.

Además, los asientos delanteros con certificación AGR garantizan ergonomía y bienestar incluso en viajes largos, con opciones de ajuste eléctrico, masaje y calefacción.

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En el apartado mecánico, el cliente puede elegir entre tres opciones electrificadas: una versión híbrida de 145 CV, una variante híbrida enchufable de 240 CV con hasta 85 km de autonomía urbana, y el modelo 100% eléctrico E-408, que alcanza los 456 km de autonomía.

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