Más de mil comunidades de propietarios rehabilitaron sus edificios en 2025 con BBVA

Durante su intervención, Mark Eaves destacó que “2025 fue un año de consolidación para la rehabilitación de edificios” y que “cada vez más comunidades valoran abordar mejoras que reduzcan su consumo energético y aumenten el confort, y para ello es fundamental contar con soluciones financieras adaptadas”.

También puso en valor el modelo especializado desarrollado por BBVA para acompañar a las comunidades de propietarios durante todo el proceso de rehabilitación. “Hemos creado un equipo de especialistas repartidos a nivel nacional que asesoran a nuestros partners”, explicó. Asimismo, destacó que BBVA “ha sumado las capacidades de la red del banco y las capacidades de la financiera” para ofrecer una solución integral adaptada a las necesidades del sector.

La demanda por parte de las comunidades de propietarios ha estado impulsada por la necesidad de modernizar edificios con varios años de antigüedad, mejorar la eficiencia energética y avanzar en accesibilidad. En este contexto, las ayudas públicas y los fondos europeos Next Generation EU han contribuido a dinamizar el mercado, aunque la financiación continúa siendo un elemento determinante para hacer viables muchos proyectos.

BBVA cuenta actualmente con un equipo de gestores especializados que acompaña a las comunidades durante todas las fases del proyecto, desde el análisis inicial hasta la formalización de la financiación. La entidad ofrece financiación de hasta el 100% del importe de la obra, con plazos de hasta quince años y posibilidad de establecer periodos de carencia, sin necesidad de avales individuales por parte de los vecinos.

La mayor parte de las operaciones formalizadas en 2025 se destinaron a proyectos de mejora de la eficiencia energética, como aislamiento de fachadas, sustitución de sistemas de calefacción, instalación de aerotermia o placas solares. También destacaron las actuaciones relacionadas con accesibilidad, especialmente la instalación y modernización de ascensores. “Para este 2026, anticipamos un crecimiento robusto. De hecho, en lo que va de año, ya hemos duplicado los resultados obtenidos en el mismo periodo del año anterior”, ha explicado Mark Eaves.

Para apoyar la toma de decisiones, BBVA pone a disposición de las comunidades herramientas digitales específicas, entre ellas simuladores que permiten estimar el ahorro potencial derivado de las actuaciones y calcular las cuotas de financiación antes de la aprobación de los proyectos en junta.

La rehabilitación del parque residencial continúa ganando relevancia en España por su impacto en la reducción del consumo energético, la mejora del confort y la revalorización de los inmuebles. En este escenario, BBVA prevé seguir reforzando su capacidad de financiación y acompañamiento especializado para responder a una demanda creciente por parte de las comunidades de propietarios.

Semana de la sostenibilidad en BBVA en España

La semana de la sostenibilidad de BBVA se enmarca en el objetivo de BBVA de avanzar hacia un modelo económico más sostenible. Durante cuatro días, BBVA ha reunido a empresas, administraciones públicas y expertos para abordar los grandes retos de la transición sostenible.

En conjunto, las distintas jornadas han abordado cómo avanzar en la transición hacia una economía más sostenible desde diferentes ámbitos, así como la transformación del sistema energético y los procesos de descarbonización, la rehabilitación de edificios, la mejora de la eficiencia energética en el ámbito residencial, así como los retos de la movilidad sostenible tanto urbana como interurbana.

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También ha habido espacio para analizar el papel de la economía circular en la gestión de recursos como los residuos o el agua, junto a las oportunidades que plantea el reto demográfico. Todo ello con un enfoque cercano a la realidad de empresas e instituciones, poniendo el acento en soluciones concretas, en la colaboración y en el papel de la financiación como impulsor de proyectos.