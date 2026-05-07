EROSKI obtiene un beneficio de 47 millones de euros en 2025

EROSKI ha cerrado las cuentas del ejercicio fiscal 2025 con una facturación de 6.081 millones de euros, consolidando la evolución de su actividad. En términos operativos, el Grupo EROSKI mantiene una evolución positiva, con un beneficio operativo de 252 millones de euros, un 3,1% superior al del ejercicio anterior, consolidando la mejora progresiva de la actividad ordinaria.

Los resultados antes de impuestos ascienden a 85 millones de euros. Tras aplicar un gasto de 38 millones de euros en concepto de Impuesto sobre Sociedades, el resultado neto positivo se sitúa en 47 millones de euros, un 33,1% inferiores al ejercicio anterior, como consecuencia del gasto financiero no recurrente asociado al proceso de reordenación financiera acometido durante el ejercicio.

Este proceso ha supuesto la normalización definitiva de la estructura financiera del Grupo, permitiendo simplificar la deuda, mejorar el perfil de vencimientos y reducir su coste, lo que generará ahorro y estabilidad a corto, medio y largo plazo. Este comportamiento refleja la capacidad de EROSKI para sostener su rentabilidad apoyándose en la mejora de la eficiencia, el control de costes y el refuerzo de su propuesta comercial.

“2025 marca un punto de inflexión en la trayectoria de EROSKI. Cerramos un ciclo exigente y lo hacemos con un negocio sólido, una base financiera normalizada y la confianza para abordar una nueva etapa de crecimiento, siempre fieles a nuestro modelo cooperativo y a nuestro compromiso con las personas”, ha comentado Rosa Carabel, CEO de Grupo EROSKI. “En un contexto todavía complejo para muchas familias, hemos reforzado nuestro papel como agente de ahorro, trasladando más de 435 millones de euros a nuestros clientes, lo que refleja nuestra vocación de acompañarles con una propuesta cercana, competitiva y de confianza”, ha añadido Carabel.

El desempeño del negocio ha permitido mantener la evolución positiva de los principales indicadores. El EBITDA ha alcanzado los 340 millones de euros, el nivel más elevado de la última década. Estos resultados reflejan la solidez de la actividad del Grupo en un entorno de consumo exigente y competitivo.

Un ejercicio clave: culminación de la ordenación de la estructura financiera

El ejercicio 2025 ha estado marcado por el cierre del proceso de reordenación financiera del Grupo, que ha permitido reordenar y normalizar definitivamente su estructura financiera tras años de desapalancamiento. La operación ha supuesto una mejora significativa en el perfil de la deuda, con vencimientos más equilibrados y un menor coste financiero, reforzando la estabilidad del Grupo y su capacidad para afrontar el futuro con mayor solidez.

Esta operación ha contado con el respaldo de entidades financieras de primer nivel, tanto nacionales como internacionales, así como con apoyo institucional, lo que refleja la confianza en la solidez del proyecto de EROSKI y en su modelo cooperativo. Han participado entidades como Kutxabank, Laboral Kutxa, BBVA, Santander, CaixaBank, Rabobank, Intesa Sanpaolo o Deutsche Bank, entre otras, junto con el Instituto Vasco de Finanzas y el ICO. Asimismo, y en línea con este proceso, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) se ha incorporado recientemente a la financiación del Grupo, reforzando el respaldo institucional al proyecto y su alineamiento con los objetivos estratégicos a largo plazo, consolidando una estructura financiera más eficiente y estable.

Este hito marca el inicio de una nueva etapa para EROSKI, que deja atrás un ciclo de transformación financiera para centrarse en el crecimiento y la mejora de su competitividad. “El proceso de refinanciación culminado en 2025 ha permitido simplificar nuestra estructura financiera, mejorar el perfil de vencimientos y reducir el coste de la deuda, reforzando la estabilidad del Grupo a largo plazo. Este avance se enmarca en la estrategia de disciplina financiera que venimos desarrollando en los últimos años y nos sitúa en una posición más sólida para afrontar el futuro y apoyar el desarrollo del negocio”, destaca Josu Mugarra, director financiero de Grupo EROSKI.

Mejora del negocio en un entorno exigente

En un contexto de consumo más prudente y con alta sensibilidad al precio, EROSKI ha continuado reforzando su propuesta comercial centrada en el ahorro, la calidad y el producto local. El Grupo ha mantenido una evolución positiva de su actividad gracias a una política activa de contención y reducción de precios; el impulso de su marca propia como palanca de competitividad; el refuerzo del surtido de frescos y producto de proximidad; el desarrollo del modelo de relación con la persona consumidora a través del Club EROSKI; y una estrategia de crecimiento selectivo y sostenible.

Durante 2025, EROSKI ha seguido desarrollando su red comercial y su modelo omnicanal, alcanzando más de 1.500 establecimientos entre tiendas físicas y online, y consolidando su presencia en los territorios donde opera.

Generación de valor y compromiso con el entorno

Fiel a su modelo cooperativo, EROSKI ha continuado generando valor económico y social en su entorno, con iniciativas orientadas a apoyar a las familias, al tejido productivo local y a la sociedad en su conjunto. Entre los principales indicadores del ejercicio destacan:

435 millones de euros transferidos a clientes en ahorro

Colaboración con más de 2.300 productores locales

4.500 horas de formación en sostenibilidad impartidas a cerca de 400 proveedores dentro de su Programa de Acompañamiento a la cadena de valor

Más de 25 millones de euros destinados a fines sociales

Más de 28.200 personas en plantilla, de las cuales 8.336 son socias trabajadoras

Más de 298.000 horas de formación destinadas al desarrollo profesional de sus equipos

El Grupo ha seguido reforzando su compromiso con las personas desde su modelo cooperativo, impulsando el empleo, la formación y el desarrollo profesional de sus equipos, al tiempo que mantiene su contribución al entorno a través del ahorro a las familias, el apoyo al tejido productivo local y la colaboración con entidades sociales.

“Estos resultados reflejan nuestro modelo de empresa y cómo entendemos nuestra responsabilidad. En EROSKI trabajamos desde cinco compromisos claros con las personas consumidoras: ofrecerles ahorro y buena calidad, promover una alimentación saludable, impulsar el producto local, actuar con responsabilidad social y avanzar hacia un modelo cada vez más sostenible. Todo ello es posible gracias al compromiso de las personas, principal activo del Grupo y protagonistas de una trayectoria marcada por la resiliencia y la transformación. Son estos principios los que guían nuestra actividad diaria y los que se traducen en un impacto real en nuestro entorno”, ha concluido Rosa Carabel, CEO del Grupo EROSKI.

Perspectivas

Tras culminar su proceso de ordenación de la estructura financiera y consolidar su desempeño operativo, EROSKI afronta una nueva etapa con una posición financiera más sólida y estable. Esta nueva fase se enmarca en el desarrollo del plan estratégico del Grupo, orientado a crecer, reforzar la competitividad, avanzar en su transformación tecnológica y optimizar sus operaciones, así como a consolidar un modelo comercial centrado en la persona consumidora, la persona trabajadora, el ahorro y la proximidad.

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En este contexto, la cooperativa encara los próximos ejercicios con una hoja de ruta clara, centrada en impulsar la innovación, la omnicanalidad y el crecimiento selectivo de su red comercial, reforzando al mismo tiempo su propuesta de valor para adaptarse a las nuevas necesidades de las personas consumidoras. Todo ello desde una visión de largo plazo, apoyada en una estructura financiera más eficiente y en un modelo cooperativo que combina competitividad, sostenibilidad y compromiso con el entorno.