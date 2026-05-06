BBVA canaliza €12.600 millones en negocio sostenible en España, un 8,2% más hasta marzo

La cifra canalizada en España supone un 35% del total del Grupo, que alcanzó hasta marzo 36.000 millones de euros, un 33% más que en el mismo periodo del año anterior. Con este avance, la entidad acumula un total de 170.000 millones de euros desde la puesta en marcha de su nuevo objetivo de canalización de negocio sostenible de 700.000 millones de euros para el periodo 2025-2029.

Del total canalizado en negocio sostenible entre enero y marzo, 27.000 millones de euros (76%) correspondieron al ámbito medioambiental (cambio climático y capital natural); y 9.000 millones de euros (24%) al ámbito social.

Por geografías, España concentró el 35% de la canalización de negocio sostenible en el trimestre, seguida de Turquía, con un 17%; México, con un 16%; y América del Sur, con un 9%. El resto de áreas geográficas sumaron un 23%.

Por productos, la financiación y la actividad de banca transaccional representaron el 86% del total canalizado en el trimestre, mientras que el mercado de capitales aportó un 10% y la financiación de proyectos, un 4%.

Cliente minorista, el que más crece

En clientes mayoristas (CIB), BBVA canalizó 18.000 millones de euros, un 31% más que en el primer trimestre de 2025. En paralelo, continuó reforzando su actividad en líneas estratégicas como la financiación de tecnologías limpias (‘cleantech’), las soluciones como el ‘confirming’ vinculado a la sostenibilidad y la financiación de proyectos de energías renovables. Esta última alcanzó 1.500 millones de euros en el trimestre, con una aportación especialmente relevante de Europa y Estados Unidos.

Por su parte, Banca de Empresas e Instituciones (BEI) canalizó 13.000 millones de euros, un 24% más interanual. Este segmento mantuvo una evolución positiva en todos los países, con especial dinamismo en Colombia, donde avanzó un 61% interanual. Además, la generación de nuevos negocios alcanzó 1.376 millones de euros en el acumulado del año, con especial impulso de México y Turquía. Entre sus palancas de crecimiento destacaron el asesoramiento en sostenibilidad y el acompañamiento especializado en agro, economía circular e infraestructuras.

En cliente minorista, BBVA canalizó 5.000 millones de euros en negocio sostenible en el primer trimestre de 2026, un 68% más que en el mismo periodo del año anterior, el mayor crecimiento interanual entre los tres segmentos. En este ámbito destacó el negocio de pymes, con 2.286 millones de euros canalizados, lo que supone un incremento del 198% interanual.

En el desglose por segmento y ámbito de actuación, el negocio vinculado al ámbito medioambiental sumó 16.000 millones de euros en clientes corporativos, 10.000 millones en empresas y 2.000 millones en minoristas.En el ámbito social, la canalización ascendió a 2.000 millones en clientes mayoristas, 3.000 millones en empresas y 3.000 millones en minoristas.

Semana de la sostenibilidad en BBVA en España

Con el fin de favorecer el avance hacia un modelo económico más sostenible, BBVA ha organizado la Semana de la Sostenibilidad, una iniciativa que reunirá hasta el jueves a empresas, administraciones públicas y expertos para abordar los grandes retos de la transición sostenible. En conjunto, las distintas jornadas abordarán de forma práctica cómo avanzar en la transición hacia una economía más sostenible desde diferentes ámbitos.

Se abordarán cuestiones como la transformación del sistema energético y los procesos de descarbonización, la rehabilitación de edificios y la mejora de la eficiencia energética en el ámbito residencial, así como los retos de la movilidad sostenible tanto urbana como interurbana.

También habrá espacio para analizar el papel de la economía circular en la gestión de recursos como los residuos o el agua, junto a las oportunidades que plantea el reto demográfico. Todo ello con un enfoque cercano a la realidad de empresas e instituciones, poniendo el acento en soluciones concretas, en la colaboración y en el papel de la financiación como impulsor de proyectos.

Durante la apertura de la semana, José García Casteleiro, director de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA en España ha destacado que “la autonomía energética es un factor de resiliencia empresarial que nos permite transformar la sostenibilidad en una palanca de competitividad y una oportunidad de negocio real. Es fundamental que bancos, empresas y sector público trabajemos conjuntamente para aprovechar esta oportunidad histórica”.

La primera parte de la Semana de la Sostenibilidad estará dedicada a la eficiencia energética en edificios, la movilidad sostenible para instituciones y la descarbonización y eficiencia energética en empresas, con el cierre de parte de Javier Rodríguez Soler, responsable global de Sostenibilidad y CIB (Banca Corporativa y de Inversión) de BBVA.

El 7 de mayo tendrá lugar la clausura con una doble agenda. Por la mañana, una sesión de economía circular y, por la tarde, una jornada sobre crecimiento y reto demográfico a cargo de Ángel Giménez Palazón, responsable de Sostenibilidad de BBVA España. La semana será clausurada por Gonzalo Rodríguez, director de Banca Minorista BBVA en España.

La apuesta estratégica de BBVA por la sostenibilidad

BBVA sigue impulsando la sostenibilidad como motor de crecimiento y, a través de ella, fomentar nuevos negocios. El clima, el capital natural y las oportunidades en el ámbito social son los tres ejes sobre los que pivota su estrategia de sostenibilidad. El banco tiene un objetivo de canalización de negocio sostenible de 700.000 millones de euros en el periodo 2025-2029. Supone más que duplicar el anterior, que consistía en canalizar 300.000 millones de euros entre 2018 y 2025. El banco alcanzó esta meta en diciembre de 2024, un año antes de lo previsto. El nuevo objetivo, más ambicioso, se plantea además para un periodo más corto (cinco años frente a ocho).

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Los criterios que utiliza el banco para el cómputo de sus productos en la canalización de negocio sostenible se describen en su Guía para la Canalización de Negocio Sostenible.