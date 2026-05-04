El Mallorca Convention Bureau pone en valor el legado del turismo MICE en el destino

El Mallorca Convention Bureau celebró la mesa redonda “El legado del MICE en el destino” en el marco del Palma International Boat Show, reuniendo a referentes del sector para reflexionar sobre el papel estratégico de los eventos en el desarrollo de los destinos.

Celebrado en el espacio gastronómico Fosh Oasis, en el marco de las AICO Sessions, el encuentro puso el foco en la evolución del turismo MICE (congresos, convenciones, incentivos y eventos) hacia un modelo que trascendió el impacto económico inmediato, incorporando dimensiones como la generación de conocimiento, la transferencia de valor al tejido local, la innovación o su contribución al desarrollo social.

En este contexto, se puso de manifiesto que Mallorca acogió en los últimos años eventos de alto valor vinculados a ámbitos educativos, científicos y profesionales, lo que reforzó el potencial del destino para generar un impacto que trascendió el propio evento.

El presidente del Mallorca Convention Bureau, Ramón Vidal Castro, subrayó que “Mallorca lleva años acogiendo eventos de gran valor cuyo impacto, en muchos casos, no ha trascendido más allá de su celebración, lo que pone de manifiesto la oportunidad de trabajar en una mayor estructuración del legado que generan”.

Durante la mesa, destinos como Madrid y Barcelona compartieron su experiencia en la integración del concepto de legado dentro de su estrategia MICE. En este sentido, David Noack, Director del Madrid Convention Bureau, destacó que el sector evolucionó hacia un modelo en el que los organizadores buscaron no solo minimizar el impacto negativo de los eventos, sino también generar un impacto positivo y duradero en el destino.

Por su parte, Anna Llumà, Manager Legacy Programme del Barcelona Convention Bureau, señaló la importancia de activar mecanismos que permitieron que el conocimiento generado en los eventos trascendiera el propio congreso, conectando con el ámbito académico, científico y social del destino. Asimismo, destacó que territorios como Mallorca contaron con activos clave —como su red hospitalaria, comunidad investigadora y entorno universitario— que reforzaron su capacidad para generar este tipo de impacto y posicionarse más allá del turismo tradicional.

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El encuentro contó también con la participación de Guillem Ginard, Conseller de Turisme del Consell de Mallorca, cuya presencia permitió reforzar el diálogo en torno a la importancia de seguir avanzando en el desarrollo del segmento MICE y su contribución al posicionamiento del destino. La mesa fue moderada por Manuel Molina, Director de Hosteltur, cuya conducción permitió articular un diálogo abierto entre los distintos ponentes.