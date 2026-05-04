EROSKI presenta la campaña solidaria ‘Tiritas que cambian vidas’ a beneficio de Cruz Roja

EROSKI y Cruz Roja presentaron en el EROSKI Center de Portitxol, en Palma, la campaña solidaria ‘Tiritas que cambian vidas’, una iniciativa dirigida a los clientes de la cadena de supermercados en las Islas Baleares con el objetivo de contribuir al Plan de Empleo de Cruz Roja en la comunidad autónoma.

La campaña consiste en ofrecer a los clientes de EROSKI una caja con cinco tiritas a cambio de un donativo de un euro. Además, las personas que lo deseen también podrán colaborar mediante aportaciones solidarias a través de Bizum al 03680. Toda la recaudación obtenida se destinará íntegramente al Plan de Empleo de Cruz Roja en Baleares.

Con esta iniciativa, EROSKI refuerza su compromiso con las entidades sociales de las Islas y con los proyectos orientados a mejorar la vida de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. En este caso, la colaboración se dirige a facilitar el acceso al mercado laboral de las personas que tienen más dificultades para encontrar empleo, mejorando sus competencias profesionales, su empleabilidad y sus oportunidades reales de incorporación al mundo laboral.

Un plan con un elevado impacto en la inserción laboral

El Plan de Empleo de Cruz Roja en Baleares acompaña a personas en situación de vulnerabilidad en su proceso de búsqueda de empleo, ofreciéndoles orientación, formación, capacitación profesional y apoyo en la gestión de candidaturas y ofertas laborales.

Los resultados del programa reflejan el importante impacto de esta labor. Cerca de 1.200 personas han recibido apoyo en materia de empleo a través de Cruz Roja en Baleares. De ellas, el 65% son mujeres, mientras que el 35% son menores de 30 años y el 28%, mayores de 45, dos colectivos que presentan especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

Uno de los datos más destacados es que 816 personas han accedido al mercado laboral, lo que representa un 68% de inserción entre las personas que participan en programas específicos de incorporación laboral. Se trata de un índice especialmente elevado, que pone de manifiesto la eficacia del acompañamiento desarrollado por Cruz Roja y la importancia de sumar apoyos para dar continuidad a este tipo de iniciativas.

El Plan de Empleo no solo facilita la búsqueda de trabajo, sino que contribuye a generar autonomía, estabilidad y nuevas oportunidades para personas que, en muchos casos, necesitan un apoyo específico para mejorar su posición ante el mercado laboral.

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A la presentación de la campaña han asistido representantes de EROSKI y de Cruz Roja en Baleares, que han destacado la importancia de la colaboración ciudadana para seguir impulsando proyectos con un impacto directo en la sociedad de las Islas.