El Día Vino D.O. 2026 reivindicará el enoturismo como fuente de riqueza en las zonas rurales

El 9 de mayo, sábado, a las 13.30h (12.30h en Canarias) se llevará a cabo un brindis colectivo y simultáneo en múltiples denominaciones de origen de vino de nuestro país. Ese será el acto central del Día Vino D.O. 2026, una celebración promovida por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la organización que representa a las denominaciones de origen de vino españolas. Este año serán 30 denominaciones de origen, de 13 comunidades autónomas, las que se sumen a esta celebración, organizando diferentes actividades en lugares emblemáticos y en ubicaciones atractivas de sus territorios (viñedos singulares, puertos de mar, ferias de muestras, mercados textiles, galerías de arte, museos…), todas ellas destinadas únicamente al disfrute de la gente (catas guiadas, actuaciones musicales en vivo, experiencias enoturísticas, degustaciones de vino D.O. con gastronomía local).

La D.O. Binissalem, juntamente, con la DO Pla i Llevant se unen a esta celebración en Ses Escoles Velles, C/ D'en Font, 1 Petra 07520. El 9 de mayo, a partir de las 12:30 h invitamos a los asistentes a una copa de vino con Denominación de origen, acompañada de la música en vivo del grupo EIMA y una picada de Sobrasada de Mallorca IGP.

Acabaremos con un brindis con el leitmotiv de esta edición: “El vino D.O. atrae turismo e inversión a las zonas rurales. ¡Brindemos por ello!” #EnoturismoVINODO.

Colabora el Ayuntamiento de Petra. Actividad gratuita que requiere inscripción

DIA VINO DO 2026 / .

El Día Vino D.O. 2026 es una acción con un carácter festivo y reivindicativo. Con ella se pretende, por un lado, acercar el vino con denominación de origen a la gente, mostrándolo como uno de los productos más arraigados a nuestras zonas rurales y que, por su calidad, prestigio y valor cultural, más imagen aporta a muchas regiones y zonas de nuestro país. Y por otro, con ella se busca también reivindicar el concepto “denominación de origen” y destacar, año a año, diferentes aspectos del impacto positivo que las DDOO tienen sobre los territorios en los que están situadas y sobre las comunidades que en ellos habitan. Este año, en la que va a ser la X edición del Día Vino D.O., todas las actividades se van a llevar a cabo bajo el leitmotiv “El vino D.O. atrae turismo e inversión a las zonas rurales. ¡Brindemos por ello!”, fomentándose una misma conversación en redes sociales bajo el hashtag #EnoturismoVINODO. Con ello se quiere destacar la importancia que el vino con D.O. y las denominaciones de origen de vino tienen como marco generador de turismo experiencial y colaborativo en las zonas rurales, que ayuda a fijar población, a generar riqueza y a atraer inversión.

Además, con motivo del Día Vino D.O., CECRV puso en marcha en 2024 la concesión de un reconocimiento destinado a homenajear a personas o iniciativas que contribuyan o hayan contribuido forma significativa a acercar el mundo rural y el sector del vino a la gente. Este año se le ha concedido a la periodista, comunicadora y escritora Sonsoles Ónega, por la sensibilidad, respeto y orgullo que ha demostrado a lo largo de su trayectoria por el mundo rural, así como por su apoyo explícito al sector vitivinícola. La periodista defiende el consumo moderado de vino y el papel del sector en la economía rural —incluida la de su querida Galicia—.La entrega de este reconocimiento tendrá lugar el 5 de mayo, en un acto público, en Madrid.

Noticias relacionadas

Las 30 denominaciones de origen que participan este año en el Día Vino D.O. son: Binissalem, Bullas, Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Cigales, Jerez, La Mancha, Lanzarote, León, Málaga, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Navarra, Pla i Llevant, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribera del Guadiana, Rueda, Sierras de Málaga, Somontano, Tacoronte-Acentejo, Toro, Txakoli de Álava, Txakoli de Bizkaia, Txakoli de Getaria, Uclés, Utiel-Requena, Valencia, Vinos de Madrid y Yecla. Todas brindarán a la vez, el 9 de mayo, a las 13.30h (12.30h en Canarias), por el vino D.O., por los valores que encierra (diversidad, calidad, autenticidad, cuidado y respeto por el saber hacer local y por el medio natural, arraigo y reconocimiento del medio rural, disfrute, cultura…) y por la contribución de las DDOO a modelo de turismo experiencial y colaborativo, el enoturismo, que es fuente de riqueza para las zonas rurales.