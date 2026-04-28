Coca-Cola y el RCD Mallorca renuevan su colaboración en Mares Circulares con una intervención en la playa de Port de Sóller

El RCD Mallorca y Coca-Cola han reunido a 110 voluntarios del fútbol base en la jornada de recogida de residuos organizada en la playa de Port de Sóller (Sóller, Mallorca) dentro de Mares Circulares, el programa de Coca-Cola en España y Portugal para la protección y conservación de entornos marinos y de su biodiversidad. Esta iniciativa ha contado con la colaboración de Asociación Chelonia y el Ayuntamiento de Sóller.

Esta actuación se enmarca en un modelo de intervención que actúa en tres ejes: sensibilización activa, conservación y regeneración de ecosistemas, y ciencia, innovación e investigación para generar impacto sistémico en la salud de mares y océanos. Mares Circulares da un paso más en su madurez como estrategia ambiental integral, contribuyendo a reducir la presión de residuos sobre el entorno acuático de las Islas Baleares a través de la activación coordinada de los tres ejes del programa y la colaboración público-privada.

Los voluntarios de la jornada han recogido un total de 28.47 kilos de residuos, que han sido clasificados por la Asociación Chelonia para su reciclado. Además, todos los datos obtenidos serán recopilados, analizados e incorporados en la base de datos del proyecto. Esta información, que se suma a las tareas de monitorización y recogida periódica, es posteriormente puesta a disposición de investigadores y científicos para el desarrollo de nuevas propuestas innovadoras que tengan un impacto real en la conservación de los entornos marinos.

La limpieza en Port de Sóller da continuidad a la colaboración entre el RCD Mallorca y Coca-Cola en el proyecto -el año pasado se realizó esta misma intervención en la localidad-, así como a la labor desempeñada por Mares Circulares en la región. El programa cerró 2025 en Baleares con 12 intervenciones realizadas y la participación de 673 personas voluntarias que contribuyeron a la recogida de 568,4 kilos de residuos. Desde su lanzamiento en 2018, el programa ha consolidado un recorrido que integra conocimiento, actuación y corresponsabilidad ciudadana en la región: un total 9.040 voluntarios han participado en 168 actuaciones en playas y en 11 intervenciones en reservas marinas, retirando 26 toneladas de residuos.

Para Alfonso Díaz, CEO Corporativo del RCD Mallorca, desarrollar esta iniciativa supone “reforzar nuestro compromiso con el entorno que nos rodea y con la sociedad balear. El club no solo quiere ser un referente en lo deportivo, sino también en la generación de impacto positivo, y acciones como esta, en colaboración con Coca-Cola y entidades locales, nos permiten contribuir de forma real a la protección de nuestros mares. Además, implicar a nuestro fútbol base es clave para seguir fomentando valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y el respeto por el medio ambiente desde edades tempranas”.

Por su parte, Gabriel Mulet, Mánager de Public Affairs, Comunicación & Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia en Baleares, ha destacado “la importancia de las alianzas y colaboraciones para conseguir objetivos como los propuestos por Mares Circulares para conseguir un mundo y un entorno marino sin residuos. Resulta necesario actuar para preservar estos ecosistemas y concienciar de la necesidad de poner en marcha acciones que fomenten la economía circular. Uno de los elementos diferenciales de este proyecto es que, tras casi siete años, contamos con una base de datos que ofrece información de mucho interés a la comunidad científica para avanzar en la búsqueda de soluciones a este problema. Agradecemos a los voluntarios que han sido un gran ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos en equipo”.

En el conjunto de España, en 2025, Mares Circulares ha realizado 139 intervenciones en playas y entornos acuáticos, con la movilización de 7.064 personas voluntarias y la retirada de 350 toneladas de residuos. Además, se han llevado a cabo 7 intervenciones en espacios naturales protegidos y 7.230 personas han participado en acciones de formación y sensibilización orientadas a acelerar la transición hacia la economía circular. Desde su lanzamiento en 2018, ha contado con 61.670 voluntarios en 939 actuaciones en playas y 134 intervenciones en espacios naturales, retirando 3.025 toneladas de residuos.

Sensibilización ambiental activa: ciudadanía como agente de cambio

Mares Circulares continúa realizando una importante labor de sensibilización ambiental a través de programas educativos, voluntariado y acciones de movilización que desarrollan capacidades y hábitos de consumo responsable, con foco en la prevención y en la correcta gestión de residuos. El programa impulsa, además, el protocolo de pesca pasiva de basura marina del MITECO, con 8 años de monitoreo en 15 puertos colaboradores, conectando conocimiento, sector pesquero y gestión pública.

Conservación y regeneración de ecosistemas: proteger capital natural crítico

La intervención se centra en ecosistemas de alto valor ecológico y en la recuperación de hábitats. De la mano de ONG ambientales y organizaciones expertas en la temática, Mares Circulares colabora activamente en varios proyectos que persiguen la conservación y regeneración de la biodiversidad marina en distintos puntos de la geografía española:

Restauración de marjales y ecosistemas dunares en la Comunidad Valenciana.

Análisis del estado de praderas de posidonia en el litoral de Málaga y acciones complementarias, incluyendo un proyecto de replantación junto al Ayuntamiento de Málaga.

Aplicación de tecnología regenerativa para recuperar infraestructuras portuarias en dos puertos españoles.

Campañas de concienciación y formación sobre posidonia en el Mediterráneo, con foco en marinas, clubes náuticos y empresas de alquiler de embarcaciones.

Ciencia, investigación e innovación: anticipar riesgos, escalar soluciones

Mares Circulares monitorea 66 playas en España y Portugal, cuyos datos se integran en el Informe Anual de Seguimiento de Basuras Marinas (MITECO) para su uso por parte de la comunidad científica y las administraciones. El programa organiza jornadas científicas con universidades para impulsar la investigación en circularidad, biodiversidad y conservación.

Además, los Premios Mares Circulares, coordinados por Asociación Chelonia en España y Liga para a Protecção da Natureza (LPN) en Portugal, reconocen cada año iniciativas en biodiversidad, economía circular y cambio climático, con una dotación total de 30.000 euros.

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Un modelo de alianza que conecta ciencia, administración y sociedad

Mares Circulares funciona como un laboratorio de colaboración público-privada, impulsado por Coca-Cola en España y Portugal, junto a Asociación Chelonia, Asociación Vertidos Cero, Fundación Ecomar y Liga para a Protecção da Natureza (LPN), y con la colaboración de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.