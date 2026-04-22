El nuevo BMW iX3 debuta en Palma tras coronarse como Coche del Año en el Mundo

Mallorca se convirtió el pasado jueves 16 de abril, de la mano de BMW Proa Premium, en el epicentro de la nueva movilidad eléctrica con el despliegue dinámico del esperado BMW iX3. Galardonado recientemente con una doble corona internacional —'Coche del Año en el Mundo 2026' y 'Vehículo Eléctrico del Mundo 2026'—, el modelo demostró sobre el asfalto su capacidad para redefinir los estándares de la conducción libre de emisiones, ofreciendo cifras de autonomía que prometen transformar la experiencia del conductor en las islas.

La jornada, organizada por el concesionario oficial BMW en las islas, dejó a un lado las tradicionales presentaciones estáticas “en salón” para centrarse exclusivamente en la dinámica de conducción; puro asfalto. La experiencia a los mandos para los asistentes, que pudieron probar de primera mano la arquitectura de la denominada 'Neue Klasse' de la firma bávara, supuso un contraste revelador. El silencio absoluto del habitáculo chocó de inmediato con la contundencia al pisar el acelerador.

BMW iX3, galardonado recientemente como 'Coche del Año en el Mundo 2026' y 'Vehículo Eléctrico del Mundo 2026' / .

Durante el trazado —que combinó ágiles tramos urbanos con vías más exigentes—, los conductores destacaron “la sensación de seguridad y ligereza inusuales para un modelo de su envergadura”, gracias a la precisión de su sistema de tracción integral ‘xDrive’, que despliega potencia inmediata (345 kW - 469 CV) con la ausencia de inercias. El otro gran impacto psicológico entre los invitados se produjo al interactuar con la interfaz del vehículo, al comprobar visualmente una lectura superior a los 800 kilómetros de autonomía disponibles al inicio de la ruta que, en la práctica, equivale a dar cerca de ocho vueltas completas a Mallorca sin conectar el cable, diluyendo por completo el fenómeno de la "ansiedad de carga" y reduciendo drásticamente la dependencia de la infraestructura pública de recarga.

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La conclusión generalizada al bajarse del coche fue la de “haber experimentado una conducción inédita y liberadora”, fusionando la tecnología de vanguardia y máximo rendimiento con una tranquilidad mental de no tener que planificar el próximo punto de recarga. Además, su innovador sistema eléctrico de 800V permite, no solo tiempos de recarga ultrarrápidos, sino también una carga bidireccional ‘V2G’ (Vehicle-to-Grid) que puede transformar el automóvil en un nodo energético activo, capaz de suministrar electricidad a una vivienda.