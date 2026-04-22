Alpine Store Baleares presenta el nuevo Alpine A390 ante el tejido institucional y empresarial de Mallorca
En un evento exclusivo celebrado en La Rosa Catalina, Alpine Store Baleares desveló el esperado A390 y el deportivo eléctrico A290, consolidando su apuesta por la alta gama y la innovación en las islas
Alpine Store Baleares celebró un evento clave para el sector de la automoción en el archipiélago con la presentación oficial del nuevo Alpine A390. El encuentro, que tuvo lugar en el emblemático espacio La Rosa Catalina, reunió a una destacada representación de la sociedad mallorquina para conocer de primera mano el futuro de la firma francesa.
La cita contó con un sólido respaldo institucional, con la presencia de representantes del Govern de les Illes Balears, del Consulado de Francia y del Ayuntamiento de Palma. Asimismo, el evento congregó a líderes de las principales asociaciones empresariales de las islas, directivos de entidades financieras y destacados empresarios del tejido local, quienes quisieron acompañar a Alpine Store Baleares en este lanzamiento estratégico.
La nueva era de la deportividad eléctrica aterriza en Palma
El gran protagonista de la velada fue el Alpine A390, el nuevo fastback deportivo que combina elegancia, versatilidad y el rendimiento puro característico de la marca. Como complemento perfecto, los asistentes también pudieron descubrir el Alpine A290, el compacto deportivo 100% eléctrico que marca el inicio de una nueva era para Alpine.
Un hito para el sector en Baleares
La elección de La Rosa Catalina para este despliegue subraya el carácter premium de la marca. Durante el evento, los invitados pudieron intercambiar impresiones sobre la evolución de la movilidad deportiva y el crecimiento de Alpine en las islas, que se posiciona como el referente para aquellos conductores que buscan exclusividad y tecnología de vanguardia.
Con este lanzamiento, Alpine Store Baleares refuerza su compromiso con la excelencia y la sostenibilidad, ofreciendo a sus clientes una experiencia de conducción única que ahora, tras la presentación oficial, ya está disponible para ser descubierta en sus instalaciones.
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