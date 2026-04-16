Palma Beach presenta su calendario de eventos y consolida Playa de Palma como destino de calidad

Palma Beach presenta su agenda de eventos para 2026, una programación que combina deporte, cultura y ocio con el objetivo de consolidar Playa de Palma como un destino activo durante todo el año y avanzar en la desestacionalización de la actividad turística.

El calendario integra tanto competiciones deportivas como propuestas culturales y sociales dirigidas a distintos públicos, reforzando la oferta del destino y su capacidad para atraer visitantes más allá de la temporada alta.

Opening de la temporada y eventos sociales y culturales

La programación cuenta con una agenda de eventos culturales y sociales que refuerzan la identidad del destino y su dinamismo en temporada alta. Así, el 22 de mayo tendrá lugar el evento de apertura de temporada, organizado de forma conjunta con la Asociación Hoteleros Playa de Palma (AHPP), coincidiendo además con el 10º aniversario de Palma Beach, en Xhaman Beach Club.

El CEO de Palma Beach, Mika Ferrer, subraya el valor estratégico de este evento dentro del posicionamiento del destino y del trabajo desarrollado por la entidad en los últimos años. “El opening de temporada es un momento clave para nosotros, no solo porque marca el inicio de la actividad, sino porque refleja el trabajo conjunto de todo el destino y la evolución que ha vivido Playa de Palma en estos diez años”, señala.

Por su parte, el presidente de la AHPP, Pedro Marín, destaca que el sector hotelero de Playa de Palma llega al opening “con los deberes hechos como cada temporada, donde, tras meses de intenso trabajo, los establecimientos han acometido reformas, han elevado sus estándares de calidad y han reforzado su compromiso con la sostenibilidad”.

En este sentido, Marín remarca que el opening marca el inicio efectivo de la temporada turística, “un momento que el sector hotelero lleva meses preparando” y apunta también que esta cita “permite visibilizar el trabajo conjunto entre la administración pública y el sector privado, poniendo en valor una colaboración que ha sido clave para reforzar el destino y mejorar su competitividad”.

Palma Beach y AHPP señalan que “es, en definitiva, un momento de orgullo colectivo por la puesta a punto del sector, que se presenta preparado para ofrecer la mejor experiencia a quienes nos visitan eligiendo Playa de Palma como su destino vacacional. Esta celebración simboliza también la bienvenida a una nueva temporada, fruto de una planificación cuidada y de un esfuerzo compartido por todo el tejido turístico”.

El deporte como elemento desestacionalizador

En el ámbito deportivo, el programa incluye el primer torneo de pádel Palma Beach, que se celebrará del 29 de mayo al 7 de junio en las instalaciones de Pádel Indoor La Porciúncula, así como la segunda edición de la SUP Crossing, el 21 de junio, una travesía de paddle surf que recorre el litoral de Playa de Palma.

Durante el verano, el calendario continuará con la Swim Crossing Palma Beach, el 2 de agosto, una prueba de natación en aguas abiertas que se consolida como una de las citas más representativas del destino.

El programa culminará el 8 de noviembre con la sexta edición de la Media Maratón Palma Beach, junto a las pruebas de 10 kilómetros y carrera infantil, un evento que ha ido ganando participación en los últimos años y que se ha convertido en una referencia dentro del calendario deportivo local.

“El deporte es uno de los pilares del modelo que estamos construyendo en Playa de Palma. Nos permite proyectar una imagen de destino saludable, activo y equilibrado, y, sobre todo, nos ayuda a generar actividad más allá de los meses de verano”, ha señalado el CEO de Palma Beach, Mika Ferrer.

Desde la entidad se destaca que esta programación responde a una estrategia orientada a diversificar la oferta turística y a generar actividad durante todo el año, integrando el deporte como uno de los ejes principales junto a la cultura y el ocio.

Además, durante los meses de verano se celebrarán tres ediciones del “Tardeo Palma Beach”, los días 11 de julio, 8 de agosto y 12 de septiembre, en el espacio Amok, con propuestas musicales y de ocio dirigidas a dinamizar la zona en temporada alta.

El calendario se cerrará el 19 de noviembre con la tercera edición del Foro Playa de Palma – Palma Beach, que tendrá lugar en el Aubamar Convention Center, un encuentro que reunirá a representantes institucionales, expertos y empresas para analizar la temporada y los retos a los que se enfrenta el destino de cara a 2027.

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Para el CEO de Palma Beach, Mika Ferrer, este tipo de iniciativas “forman parte de una estrategia global de dinamización del destino” que “ayudan a seguir construyendo un destino que funcione todo el año, que tenga vida, que tenga contenido y que sea capaz de atraer tanto a visitantes como a residentes”.