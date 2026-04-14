Fibwi lanza Fibwi Legal con Eduardo Luna y revoluciona el acceso al asesoramiento jurídico en Baleares

Fibwi da un paso estratégico en la evolución de su ecosistema de servicios con el lanzamiento de Fibwi Legal, una innovadora plataforma de asesoramiento jurídico por suscripción que ofrece atención especializada 24 horas al día, los 7 días de la semana. Este nuevo servicio nace con una clara vocación: democratizar el acceso al derecho y ofrecer soluciones legales accesibles, ágiles y continuas tanto a particulares como a autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Para liderar este proyecto, Fibwi ha depositado su confianza en el abogado Eduardo Luna, uno de los profesionales más reconocidos del ámbito jurídico en Baleares. Con una sólida trayectoria en el ejercicio de la abogacía y una destacada presencia pública, Luna aporta no solo experiencia técnica, sino también una clara vocación divulgativa y de cercanía con la ciudadanía.

Su vinculación con Fibwi es además estrecha y consolidada. Eduardo Luna es un colaborador habitual y muy valorado en Fibwi TV, donde participa en programas de actualidad como El Perímetro TV y Redacción a Debate, y conduce su propio espacio, Precluidos, centrado en el análisis jurídico de temas de interés social. Esta conexión con el público refuerza el enfoque accesible y pedagógico que define a Fibwi Legal.

Un nuevo modelo de acceso a la abogacía

Fibwi Legal introduce en Baleares un modelo de abogacía por suscripción, pensado para adaptarse a las necesidades reales de la sociedad actual. A través de una cuota mensual asequible, los usuarios pueden acceder de forma continuada a un equipo de profesionales jurídicos, eliminando las barreras económicas y operativas del modelo tradicional.

El servicio incluye:

Consultas jurídicas continuadas

Atención multicanal (teléfono, email y chat)

Asistencia legal 24/7

Revisión y redacción de documentos

Gestión de reclamaciones y trámites extrajudiciales

Ventajas en procedimientos judiciales

Este enfoque elimina la incertidumbre de los costes por consulta y facilita un acceso constante a profesionales especializados en distintas áreas del derecho, como civil, laboral, administrativo o penal.

Cobertura integral para el día a día

Fibwi Legal ha sido diseñado para dar respuesta a situaciones legales cotidianas y reales. Entre sus principales ámbitos de actuación se encuentran:

Recursos de multas de tráfico

Derecho de familia (divorcios, herencias, etc.)

Asesoramiento en materia de vivienda

Protección de datos y reputación online

Soporte legal para autónomos y empresas

Además, la plataforma incorpora servicios complementarios como modelos legales, requerimientos extrajudiciales y cobertura jurídica adaptada al nivel de servicio contratado.

Abogacía preventiva: anticipación como valor diferencial

Uno de los pilares fundamentales de Fibwi Legal es la abogacía preventiva, un enfoque que prioriza la anticipación y la correcta toma de decisiones antes de que surjan conflictos legales.

En palabras de Eduardo Luna:

“Más vale prevenir el problema que después tener que iniciar un proceso judicial”.

Este enfoque no solo reduce costes y tiempos, sino que aporta tranquilidad y seguridad jurídica a los usuarios en su día a día.

Innovación y compromiso con Baleares

Con el lanzamiento de Fibwi Legal, Fibwi refuerza su posicionamiento como proveedor integral de servicios en Baleares, ampliando su oferta con soluciones innovadoras orientadas a mejorar la vida de las personas y facilitar su día a día.

Esta iniciativa representa una firme apuesta estratégica de la compañía, que confía en el talento, la experiencia y la proyección de Eduardo Luna para liderar un proyecto llamado a transformar la forma en la que ciudadanos y empresas acceden a los servicios jurídicos.

El proceso de contratación ha sido diseñado para garantizar la máxima sencillez y accesibilidad:

Selección del plan Acceso al área cliente Contacto directo con el equipo legal Resolución ágil de consultas y gestiones

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Fibwi Legal ya está disponible, ofreciendo una nueva forma de entender el asesoramiento jurídico: más cercano, más accesible y preparado para responder a los retos actuales.