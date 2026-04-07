La restauración cierra una Semana Santa marcada por el clima y prioriza la contención de precios esta temporada

La asociación Restauración Mallorca CAEB ha realizado un primer balance de la actividad del sector durante la Semana Santa, marcada por un inicio condicionado por la meteorología y una recuperación significativa del consumo en su tramo final.

El presidente de la patronal, Juan Miguel Ferrer, ha explicado que los primeros días de la semana estuvieron afectados por el viento y las bajas temperaturas, lo que impactó especialmente en la actividad de terrazas. La mejora del tiempo a partir del viernes permitió reactivar la demanda, con un comportamiento positivo durante el fin de semana y el lunes de Pascua tanto en cliente local como turístico.

“A inicio de la semana seguimos sufriendo las inclemencias del tiempo, con muchísimo viento y mucho frío, lo cual perjudicó notablemente a las terrazas", señala Ferrer. Sin embargo, el presidente subraya que, “una vez que el clima comenzó a aclarar nos ha dejado un fin de semana "muy corto pero muy intenso".

Consolidar la demanda en abril

Superado este periodo, el sector centra ahora su atención en la evolución de la demanda durante las próximas semanas. Restauración Mallorca confía en evitar el descenso habitual tras Semana Santa y mantener una actividad sostenida durante el mes de abril que permita enlazar con el inicio de la temporada alta.

Para Restauración Mallorca CAEB, lograr que el mes de abril registre una actividad "lineal o lineal ascendente para empalmar con mayo y junio" representaría "una gran noticia para la restauración" balear, quién afirma que “la clave es si, debido también a cuestiones geopolíticas en otros destinos, podremos mantener la línea de trabajo para evitar el bajón después de Semana Santa", analiza el presidente de Restauración Mallorca CAEB.

El presidente de la patronal advierte que una caída de la actividad tras las fiestas “tendría un impacto directo en la rentabilidad de los establecimientos”, especialmente tras el esfuerzo realizado en aperturas y contratación de personal en las semanas previas. Este es un escenario que, para Juan Miguel Ferrer, "daña muchísimo las cuentas de resultados".

Responsabilidad frente a la inflación

En paralelo, la principal preocupación del sector se sitúa en la evolución de los costes. La patronal señala la contención del precio de las materias primas como el principal desafío de la temporada, en un contexto en el que los empresarios priorizan no trasladar estos incrementos al consumidor final.

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El objetivo, asegura el presidente de Restauración Mallorca CAEB, es “mantener una política de contención de precios que permita sostener la demanda sin comprometer la viabilidad de los negocios”, definiendo este compromiso como "el gran desafío" del sector para este 2026.