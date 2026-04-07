Murmui, la heladería que convierte un paseo por Paguera en una experiencia

Con la temporada ya en marcha y el bullicio habitual regresando poco a poco al Bulevar de Paguera, hay un lugar que invita a detenerse, mirar… y disfrutar con calma. Se trata de Murmui, una heladería que ha sabido convertir un clásico como el helado en toda una experiencia.

Ubicada en el número 34 del bulevar, en pleno corazón de Paguera, Murmui destaca por una propuesta clara: helado artesano elaborado en Mallorca, con mimo y con una apuesta decidida por la calidad. Aquí no hay atajos. Cada sabor responde a una elaboración cuidada y a una forma de entender el producto que pone en valor lo auténtico.

Y sabores, precisamente, no faltan. La heladería ofrece hasta 34 variedades distintas, lo que permite que cada visita sea diferente. Desde los más clásicos hasta opciones más sorprendentes, la carta invita a probar, combinar y repetir. A esto se suman sus batidos de helado, que se preparan al momento con cualquiera de esos sabores, y sus smoothies de fruta natural, una opción fresca y ligera especialmente apetecible en los días más calurosos.

Pero Murmui no es solo helado. Es también un pequeño viaje en el tiempo. En sus paredes pueden verse fotografías de Paguera de hace casi un siglo, hasta la década de los 70, una forma de conectar el presente con la historia de la localidad y de aportar un valor añadido a la visita.

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Y, para los más curiosos —y no tan niños—, la heladería guarda una sorpresa difícil de pasar por alto: un rolling ball de canicas de 8 metros cuadrados y 15 recorridos distintos que convierte el espacio en una pequeña atracción en sí misma. Un detalle que logra que la experiencia vaya más allá del producto y se convierta en algo que se recuerda.