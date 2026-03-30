Cap Vermell Grand Hotel inicia su décima temporada con una renovación gastronómica y una apuesta por el turismo de experiencias

Cap Vermell Grand Hotel inicia su temporada 2026 marcando un punto de inflexión en su evolución. Coincidiendo con su décimo aniversario, el resort reabre sus puertas con una profunda renovación de su propuesta gastronómica y una estrategia clara para consolidarse como uno de los destinos de referencia en turismo de lujo activo, experiencial y desestacionalizado en el Mediterráneo.

El CEO de Cap Vermell Group, Toni Mir, enmarca esta nueva etapa dentro de una visión empresarial de largo recorrido. “Entramos en nuestro décimo año con una idea muy clara. Seguir evolucionando para ofrecer un producto cada vez más completo, más experiencial y más alineado con lo que busca el viajero de hoy”. Además, ha añadido, “nuestro objetivo es crecer en calidad, diversificar la propuesta y consolidar Cap Vermell como un destino en sí mismo, capaz de generar valor durante todo el año”.

En este contexto, el décimo aniversario del hotel se articula bajo una idea que resume su evolución en estos años: hay algo mejor que cumplir años y es seguir superándose. Un concepto que refleja la filosofía del proyecto desde su origen y que marca el tono de esta nueva etapa.

Una nueva oferta gastronómica

La principal novedad de esta temporada se materializa en la transformación de dos de sus espacios gastronómicos, bajo la dirección de Blai Vallbona, Chef Ejecutivo del resort, que evolucionan hacia conceptos más definidos y contemporáneos.

El antiguo Tapas da paso a Bravo, un restaurante que reivindica la riqueza de la gastronomía española desde una mirada actual. Concebido como un homenaje al arte y la pasión de compartir en torno a una mesa, Bravo propone una cocina de producto nacional y local, con una clara vocación de tapeo contemporáneo y un enfoque basado en la calidad de la materia prima.

Su propuesta se articula en dos momentos diferenciados, día y noche, y combina elaboraciones tradicionales con guiños creativos. En Bravo, el comensal encontrará desde clásicos como las croquetas de jamón ibérico o el steak tartar, hasta propuestas más atrevidas, como los brotes marinos con caviar o el bacalao a la romana con pil-pil de pimientos.

Por su parte, el antiguo Balearic evoluciona hacia Villa Sofia, un espacio donde la cocina mediterránea adopta a la pasta como hilo conductor. Aquí, la propuesta combina técnica italiana y producto mallorquín. El resultado es una auténtica experiencia gastronómica con platos como la carbonara elaborada con guanciale de porc negre o pastas acompañadas de producto local.

En palabras de Eleonora Piazza, directora de Calidad del hotel, “la renovación gastronómica no responde solo a un cambio de espacios o cartas, sino a una evolución en la experiencia. Buscamos sorprender, conectar con el cliente desde lo emocional y ofrecer propuestas que tengan identidad, coherencia y sentido dentro del conjunto del resort”.

Buggy Eats el nuevo concepto de room service

Otra de las novedades de la temporada es la transformación del servicio de habitaciones, que evoluciona hacia un modelo propio de delivery interno bajo el concepto Buggy Eats.

Inspirado en plataformas de reparto al más puro estilo cosmopolita, este sistema permite a los huéspedes solicitar su comida a través de una carta digital, recibiendo los pedidos directamente en sus habitaciones mediante los buggies eléctricos del hotel, adaptados para esta nueva experiencia.

Este modelo responde a una nueva forma de consumo dentro del lujo, donde la comodidad, la inmediatez y la personalización adquieren cada vez mayor protagonismo, pero también a la voluntad de generar una experiencia diferente, divertida y original dentro del propio hotel.

VORO, el único restaurante con 2 estrellas Michelin en Baleares

La propuesta gastronómica del resort vuelve a estar liderada por VORO, el restaurante dirigido por Álvaro Salazar, que ha reabierto sus puertas esta temporada consolidado como uno de los grandes referentes de la alta cocina en España.

Con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol, VORO afronta su octava temporada con una decisión que define su madurez. La apuesta por un único menú degustación, Devoro, compuesto por cerca de 28 pases construidos a partir de más de 240 elaboraciones.

Deporte, bienestar y desestacionalización

La estrategia del hotel se completa con una apuesta decidida por el turismo activo y el bienestar como motores de atracción fuera de temporada alta. En este sentido, Cap Vermell Grand Hotel volverá a acoger durante los próximos meses algunos de los eventos deportivos más relevantes de su calendario, entre ellos la Cap Vermell Challenge el 18 de abril, una carrera de obstáculos que, por primera vez en España, se celebra en el interior de un hotel de lujo, así como el torneo de pádel Legends Trophy, en mayo, o el campeonato de golf Battle of Stars en junio, que reunirán a perfiles profesionales y amateurs en un entorno singular.

Esta línea de trabajo se apoya en el Cap Vermell Country Club, un centro deportivo de primer nivel con piscina olímpica, instalaciones de fitness, tenis y pádel, abierto tanto a huéspedes como a público externo, y que refuerza el posicionamiento del resort como destino vinculado al bienestar y al estilo de vida activo.

Reconocimientos que consolidan su posicionamiento

Cabe recordar que Cap Vermell Grand Hotel ha sido distinguido con la Llave Michelin y el premio Prix Versailles de arquitectura, promovido por la UNESCO. Dos reconocimientos que sitúan al resort en el mapa internacional, no solo por la calidad de su propuesta hotelera, sino también por el valor arquitectónico y conceptual del proyecto.

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Más allá de los galardones, el hotel consolida un modelo que trasciende el alojamiento y se apoya en una propuesta integral donde gastronomía, bienestar y estilo de vida conviven de forma coherente. Un posicionamiento que apunta a largo plazo y que confirma su voluntad de seguir siendo un referente en el segmento del lujo en Mallorca.