SAMPOL inaugura una planta estratégica en Roatán (Honduras), clave para el desarrollo energético de la isla
La nueva planta de generación eléctrica refuerza un suministro más seguro, eficiente y sostenible
SAMPOL inaugura una nueva planta de generación eléctrica en Roatán, un proyecto estratégico que contribuye a fortalecer la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del suministro energético en la isla, y que la compañía ha diseñado y ejecutado íntegramente.
En representación de la compañía, Juan Antonio Vicens, Director General Corporativo de Energía y Proyectos, estuvo presente en el acto institucional y participó en el corte de cinta inaugural, junto a autoridades gubernamentales, representantes del sector energético y directivos de Roatan Electric Company (RECO).
La nueva instalación, basada en tecnología de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y con una capacidad de 25 MW, supone un avance significativo en la modernización de la infraestructura energética de la isla, permitiendo mejorar la fiabilidad del sistema y dar respuesta al crecimiento de la demanda.
El diseño y ejecución de esta planta refuerzan la capacidad de SAMPOL para desarrollar proyectos energéticos complejos bajo un modelo integral, aportando soluciones eficientes, sostenibles y adaptadas a las necesidades específicas de cada territorio.
La participación de SAMPOL en este proyecto refleja su compromiso con el desarrollo de soluciones energéticas eficientes y sostenibles, así como su capacidad para ejecutar proyectos de alto valor añadido en mercados internacionales. La compañía continúa consolidando su presencia en América Latina mediante iniciativas que contribuyen al desarrollo económico y a la transición energética.
Con más de 90 años de experiencia, SAMPOL desarrolla proyectos integrales en los ámbitos de la energía, las infraestructuras y la tecnología, posicionándose como un socio estratégico en el desarrollo de soluciones innovadoras a nivel global.
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