SAMPOL inaugura una planta estratégica en Roatán (Honduras), clave para el desarrollo energético de la isla

SAMPOL inaugura una nueva planta de generación eléctrica en Roatán, un proyecto estratégico que contribuye a fortalecer la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del suministro energético en la isla, y que la compañía ha diseñado y ejecutado íntegramente.

En representación de la compañía, Juan Antonio Vicens, Director General Corporativo de Energía y Proyectos, estuvo presente en el acto institucional y participó en el corte de cinta inaugural, junto a autoridades gubernamentales, representantes del sector energético y directivos de Roatan Electric Company (RECO).

La nueva instalación, basada en tecnología de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y con una capacidad de 25 MW, supone un avance significativo en la modernización de la infraestructura energética de la isla, permitiendo mejorar la fiabilidad del sistema y dar respuesta al crecimiento de la demanda.

El diseño y ejecución de esta planta refuerzan la capacidad de SAMPOL para desarrollar proyectos energéticos complejos bajo un modelo integral, aportando soluciones eficientes, sostenibles y adaptadas a las necesidades específicas de cada territorio.

La participación de SAMPOL en este proyecto refleja su compromiso con el desarrollo de soluciones energéticas eficientes y sostenibles, así como su capacidad para ejecutar proyectos de alto valor añadido en mercados internacionales. La compañía continúa consolidando su presencia en América Latina mediante iniciativas que contribuyen al desarrollo económico y a la transición energética.

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Con más de 90 años de experiencia, SAMPOL desarrolla proyectos integrales en los ámbitos de la energía, las infraestructuras y la tecnología, posicionándose como un socio estratégico en el desarrollo de soluciones innovadoras a nivel global.