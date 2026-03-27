Arabella Hospitality España, Fruita Bona y Tirme inician un nuevo proyecto de economía circular en Mallorca, "Naranja Circular"

Arabella Hospitality España, Tirme y Fruita Bona dan un nuevo paso en su compromiso con la sostenibilidad al poner en marcha un nuevo proyecto de economía circular en Mallorca, enmarcado en el programa FINHAVA. La iniciativa incorpora la naranja como producto circular en el aprovisionamiento de los hoteles de la cadena y no solo se amplía la apuesta por un modelo de economía circular, sino que también se refuerza el vínculo estratégico entre los sectores primario, secundario y terciario de la isla.

El proyecto “Naranja Circular” tiene como propósito incrementar el aprovisionamiento circular de los hoteles del grupo. Los residuos orgánicos generados en Castillo Hotel Son Vida, Sheraton Mallorca y St. Regis Mardavall son transformados en compost por Tirme. Este fertilizante natural se utiliza posteriormente en la finca Son Genet, ubicada en Búger y propiedad de Antonio Perelló, para la producción de naranjas de la variedad Valencia Late Midknight, una naranja de verano que se cosecha entre mayo y junio.

Así, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, se han producido aproximadamente 24.000 kg de compost y 14.547,33 kWh energía verde a partir de unos 75.000 kg de residuo orgánico, lo que ha permitido evitar la emisión de 9,6 toneladas de CO₂e.

Antonio Perelló, gerente de Fruita Bona: “Para nosotros, participar en este proyecto de economía circular implica aportar un valor añadido a nuestro zumo y demostrar que, aunque sea a pequeña escala, estamos preparados para afrontar nuevos retos en beneficio del medioambiente y de la calidad de nuestro producto”.

En total, Fruita Bona abona 1.500 naranjos repartidos en cinco hectáreas, que se nutren de este compost generado a partir de los propios residuos orgánicos de los hoteles. De esta manera, el residuo se convierte en recurso y regresa a la mesa del cliente en forma de producto local, fresco y cultivado bajo criterios de sostenibilidad.

Francisco Vila, CEO de Arabella Hospitality España, destaca: “Nuestros clientes valoran cada vez más la sostenibilidad y apuestan por productos locales, de proximidad y con identidad propia. Pero, sobre todo, aprecian poder conocer el origen de lo que consumen y saber que su elección genera un impacto positivo y real en el entorno”.

Por su parte, el director general de TIRME, Antonio Pons, afirma: "Siempre hemos defendido que las alianzas son un aspecto clave para el éxito de los proyectos de economía circular. En este nuevo proyecto, desarrollado de nuevo con Arabella Hospitality España, que hemos denominado naranja circular, incorporamos un nuevo actor, Fruita Bona, que seguro nos ayudará a hacer una Mallorca más sostenible. En TIRME seguimos convirtiendo los residuos en recursos, completamos el círculo con acuerdos y alianzas como este”.

Este proyecto se enmarca bajo el paraguas del programa FINHAVA, la plataforma de economía circular impulsada por Tirme y Circulare, cuyo objetivo es promover un modelo de producción y consumo basado en la reducción, reutilización y valorización de los residuos.

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Con el proyecto “Naranja Circular”, las tres empresas que forman parte del proyecto consolidan su estrategia de sostenibilidad, apostando por un modelo en el que la colaboración entre empresas locales permite cerrar el círculo de los recursos, fortalecer el tejido económico insular y contribuir activamente a que Mallorca se una isla más circular.