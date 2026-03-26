SAMPOL impulsa la seguridad energética del Hospital Episcopal San Lucas en Puerto Rico

SAMPOL lidera en Puerto Rico la implantación de un sistema de cogeneración con gas natural en el Hospital Episcopal San Lucas, avanzando en su compromiso con el desarrollo de soluciones energéticas innovadoras.

Esta iniciativa, pionera en el ámbito hospitalario del país, permitirá al Sistema de Salud Episcopal San Lucas contar con su propia planta de cogeneración, asegurando la continuidad de los servicios esenciales mediante un suministro energético estable y fiable.

La solución incorpora un sistema de alta eficiencia capaz de generar simultáneamente electricidad, vapor y agua caliente, optimizando el rendimiento energético de la instalación y favoreciendo un modelo más sostenible.

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Con este proyecto, SAMPOL fortalece su posicionamiento internacional en el ámbito energético, impulsando soluciones orientadas a la eficiencia, la resiliencia y la sostenibilidad.