Radiodays Europe 2027 impulsará la economía y posicionará Mallorca como hub internacional del audio

Mallorca será la sede de Radiodays Europe 2027, el principal evento internacional de la industria de la radio, el podcast y el audio, que se celebrará en la isla del 14 al 16 de marzo de 2027.

El anuncio se ha realizado en Riga, durante la edición 2026 de Radiodays Europe, consolidando un hito de gran relevancia para el posicionamiento internacional de Mallorca como destino estratégico para eventos de alto nivel.

La candidatura ha sido impulsada por Mallorca Radio Group, con la implicación directa de su CEO, Daniel Vulic, y en colaboración con el Govern de les Illes Balears, la Fundación Turismo Palma 365 y la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.

Radiodays Europe reúne cada año a más de 1.600 profesionales procedentes de más de 65 países, incluyendo directivos, periodistas, creadores de contenido y líderes de la industria, en un programa de alto nivel con ponentes internacionales y sesiones centradas en la innovación, la transformación digital y el futuro del audio.

La edición de Palma en 2027 combinará dos días de conferencia con un tercer día de formación especializada y workshops en áreas clave como podcasting, inteligencia artificial, programación, diversidad, audiolibros o estrategias comerciales.

Impacto económico, mediático y estratégico

La celebración de Radiodays Europe en Mallorca tendrá un impacto significativo tanto a nivel económico como mediático y reputacional.

Se prevé la asistencia de más de 1.600 delegados internacionales, lo que generará entre 5.000 y 6.000 pernoctaciones hoteleras, impulsando la actividad turística en temporada media y dinamizando sectores clave como la hostelería, el transporte y los servicios.

Además, el evento moviliza un ecosistema global de comunicación que alcanza a millones de profesionales y audiencias en toda Europa, posicionando a Mallorca como capital europea del audio en marzo de 2027 y reforzando su atractivo como destino MICE de referencia.

Asimismo, la conferencia generará oportunidades reales de networking, inversión y colaboración internacional, conectando a la industria local con los principales actores globales del sector del audio y la tecnología.

“Traer Radiodays Europe a Mallorca es mucho más que organizar un evento. Es una declaración de intenciones sobre el papel de la isla en el panorama internacional y sobre nuestro compromiso con la radio, la comunicación y el desarrollo de la industria del audio”, destacan desde Mallorca Radio Group.

Desde la organización, se ha querido poner en valor el apoyo y la colaboración de Peter Niegel, CEO de Radiodays Europe, y Rosie Smith, General Manager, cuya confianza ha sido clave para hacer realidad este proyecto.

Mallorca Radio Group desea expresar un especial agradecimiento a Miguel Rosselló Jiménez, director general de Turismo del Govern de les Illes Balears; Pedro Homar Oliver, director gerente de la Fundación Turismo Palma 365; y Marco Táboas, director gerente de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, por su implicación, visión y apoyo estratégico en la consecución de este importante hito.

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Mallorca se prepara así para recibir a la comunidad internacional del audio en un evento que marcará un antes y un después en su proyección internacional, consolidándola no solo como destino turístico, sino como un hub global de comunicación, creatividad e innovación.