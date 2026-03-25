Servicio Balear de Prevención inaugura nuevas instalaciones en Palma
Nueva sede para impulsar la prevención laboral, la innovación y una atención más cercana a empresas y trabajadores de Baleares
Servicio Balear de Prevención ha inaugurado su nueva sede en el edificio situado en la calle Lluís Pascual González, 2, en Palma, reforzando su compromiso con la prevención de riesgos laborales, la innovación y la atención cercana a empresas y trabajadores de las Islas Baleares.
Al acto asistió la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social de las Islas Baleares, Catalina Cabrer, entre otros representantes de instituciones, empresas clientes y colaboradores. “No solo inauguramos una nueva sede de Servicio Balear de Prevención, sino que celebramos 27 años de esfuerzo, compromiso y dedicación a la salud laboral, a la prevención de riesgos laborales y al tejido empresarial de las Islas Baleares”, señaló su directora, Elena Alzamora.
La nueva sede destaca por su arquitectura contemporánea, que combina estética, funcionalidad y una distribución pensada para ofrecer una atención eficiente. Con una superficie aproximada de 1.566 m², el edificio se organiza en cinco plantas con espacios que favorecen la privacidad, la comodidad y el bienestar de los usuarios.
Una ubicación clave del centro de Palma
Otro de los grandes valores de estas nuevas instalaciones es su ubicación estratégica en Palma, bien comunicada, con fácil acceso mediante transporte urbano y cercana a los principales servicios de la ciudad. Esta localización mejora notablemente la accesibilidad para clientes y colaboradores, reforzando la presencia de Servicio Balear de Prevención en la capital balear.
Con este traslado, la compañía apuesta por un espacio más amplio preparado para afrontar los retos actuales y futuros de la seguridad y la salud laboral, y da un paso adelante en su proceso de crecimiento y modernización, apostando por un edificio que responde a las necesidades operativas actuales.
27 años de experiencia y un modelo de prevención personalizado
La sede de Servicio Balear de Prevención cambia, pero su filosofía se mantiene intacta: ofrecer una prevención personalizada, alejada de modelos estándar. Con más de 27 años de experiencia sanitaria y una apuesta constante por la innovación, la actualización técnica y la mejora continua, la entidad desarrolla soluciones preventivas a medida, adaptadas a las necesidades específicas de cada empresa.
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