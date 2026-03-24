La agencia Rex4media, reconocida como Google Partner Premier 2026

La agencia mallorquina Rex4media ha sido reconocida como Google Partner Premier 2026, la máxima distinción que concede Google a las agencias especializadas en publicidad digital. Este reconocimiento sitúa a la compañía dentro del 3 % de agencias con mejor rendimiento del país, según los criterios de evaluación del gigante tecnológico.

Cada año, Google analiza miles de agencias a nivel internacional y otorga la insignia Premier tan solo a aquellas que destacan por su crecimiento sostenido, la gestión eficiente de la inversión publicitaria y la obtención de resultados medibles para sus clientes.

Para alcanzar este estatus, las agencias deben demostrar capacidad real de escalado de cuentas, alta retención de clientes y dominio avanzado de todo el ecosistema Google Ads, que incluye campañas de búsqueda, Display, YouTube, Performance Max y soluciones basadas en datos.

Impacto para el tejido empresarial

La acreditación Google Partner Premier no solo tiene un componente reputacional; permite a las agencias acceder de forma prioritaria a nuevas funcionalidades, herramientas de inteligencia artificial y betas antes de su lanzamiento oficial, además de contar con soporte técnico especializado y acceso a información estratégica avanzada sobre tendencias de mercado

Para las empresas que trabajan con una agencia certificada Premier, esto se traduce en una gestión publicitaria alineada con los estándares más exigentes del mercado y en una mayor capacidad de anticipación frente a la competencia.

Con esta distinción, Rex4media refuerza su posicionamiento como partner estratégico para empresas de arquitectura, construcción, promoción inmobiliaria de alto standing, restauración, hotelería y sector lujo, ámbitos en los que la agencia ha desarrollado su especialización durante más de una década.

Un paso más en la consolidación del sector digital en Baleares

El reconocimiento de Rex4media como agencia Google Partner Premier también supone un impulso para el ecosistema digital balear al contar con una agencia local validada por Google entre las de mayor rendimiento de España. En un contexto donde la inversión en marketing digital continúa creciendo, este tipo de certificaciones actúan como indicador de madurez, profesionalización y competitividad empresarial.

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Rex4media se suma así al reducido grupo de agencias españolas que ostentan la insignia Google Partner Premier en 2026 y consolida su trayectoria y su apuesta por la estrategia basada en datos y la optimización continua de resultados.