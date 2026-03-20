La Unesco renueva hasta 2029 la Cátedra Unesco para la gestión empresarial y el medio ambiente

La UNESCO ha comunicado oficialmente la renovación de la Cátedra UNESCO para la gestión empresarial y el medio ambiente de la Universitat de les Illes Balears, que continuará integrada en el Programa UNITWIN/UNESCO Chairs hasta el 31 de diciembre de 2029.

La renovación reconoce la contribución de la Cátedra en el ámbito de la investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento orientadas a profundizar en la relación entre el sistema económico y el medio ambiente. En el proceso de evaluación, la UNESCO ha valorado positivamente los objetivos y las actividades desarrolladas en los últimos años y ha alentado a continuar impulsando la investigación interdisciplinaria, la formación especializada y las iniciativas de cooperación con otros programas de la UNESCO vinculados a la sostenibilidad.

La renovación se enmarca en el reciente proceso de reactivación de la Cátedra, impulsado gracias al convenio de cooperación firmado entre la Universitat de les Illes Balears y la Fundació Impulsa Balears. Este acuerdo ha permitido reforzar el apoyo institucional a la Cátedra y promover iniciativas de formación y transferencia de conocimiento orientadas a mejorar la comprensión de los retos que plantea la transición hacia modelos económicos más sostenibles.

En este contexto, se ha puesto en marcha el curso de Experto Universitario en Economía Circular y Gestión Hotelera, título propio de la UIB de 12 ECTS, orientado a formar profesionales capaces de integrar criterios de economía circular en la gestión del sector turístico.

Con esta renovación, la Cátedra consolida su papel como espacio de cooperación entre universidad, empresa e instituciones para generar conocimiento aplicado y contribuir al desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, busca la conexión de Balears con la red internacional de cátedras UNESCO que trabajan en el ámbito de la sostenibilidad y la gestión empresarial.

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Para IMPULSA BALEARS, este tipo de iniciativas contribuyen a acercar el conocimiento científico al sistema productivo y a reforzar la capacidad del territorio para abordar los retos asociados a la transición sostenible, especialmente en sectores estratégicos como el turismo.