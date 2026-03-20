Carlos Torres Vila: “BBVA afronta 2026 con confianza para seguir creciendo y liderar la banca en la era de la inteligencia artificial”

En su discurso, Carlos Torres Vila, ha hecho balance de un 2025 “excepcional”, punto de partida del plan estratégico 2025 - 2029 de BBVA. El presidente ha incidido en que, más allá de los resultados financieros, el ejercicio ha estado marcado por el impacto positivo del banco en clientes, empleados, accionistas y la sociedad en su conjunto. Durante el año, BBVA continuó ampliando su base de clientes con un nuevo récord de altas: más de 11,5 millones -dos de cada tres a través de canales digitales-, lo que elevó su base de clientes activos por encima de los 81 millones. “Cada nuevo cliente es el inicio de una relación, una relación basada en la confianza”, ha apuntado.

El crédito siguió creciendo con fuerza durante el ejercicio, a un ritmo del 16%, impulsando miles de proyectos personales y empresariales. Este crecimiento refleja el papel del banco como uno de los principales motores de desarrollo de la economía en los mercados donde opera. Al mismo tiempo, BBVA mantuvo su apuesta por la transición hacia una economía más sostenible. En 2025, canalizó más de 134.000 millones de euros en negocio sostenible, de los cuales 30.200 millones de euros se canalizaron hacia iniciativas sociales.

El presidente ha destacado el papel de las personas que forman parte del banco. Se trata, ha explicado, “de un equipo innovador y ambicioso”, al servicio de los clientes: “Gracias a su dedicación, 2025 ha sido el mejor año de nuestra historia”.

BBVA acelera la creación de valor para el accionista

Desde el punto de vista financiero, BBVA obtuvo en 2025 un beneficio atribuido récord de 10.511 millones de euros, con una rentabilidad (medida a través del ROTE) del 19,3%. Según ha indicado, estas cifras reflejan la solidez del modelo de negocio del banco y el avance en la ejecución de su plan estratégico: “Un año más, destacamos algo que nos define: nuestra capacidad única de combinar crecimiento y rentabilidad”.

Este desempeño se traduce en una clara creación de valor para los accionistas de BBVA, con una creciente remuneración y una excelente evolución bursátil en 2025. “Proponemos distribuir más de 5.200 millones de euros, el 50% del beneficio del ejercicio. En concreto, proponemos el pago de un dividendo en efectivo de 60 céntimos de euro en el mes de abril que, sumado a los 32 céntimos abonados el pasado mes de noviembre, eleva el dividendo total a 92 céntimos por acción. El mayor de nuestra historia”, ha recordado. Este dividendo supone un incremento del 31% respecto al año anterior.

“El dividendo anual se ha triplicado desde 2021, gracias al incremento significativo en todos y en cada uno de los años. Y a esto hay que sumar el buen comportamiento de la acción, cuyo precio más que se duplicó durante el año pasado”, ha recordado.

Asimismo, BBVA sigue avanzando con el programa extraordinario de recompra de acciones anunciado en diciembre por un importe cercano a los 4.000 millones de euros¹, del que ya ha completado un primer tramo de 1.500 millones. BBVA ha anunciado hoy el segundo tramo de dicho programa de recompra, por un importe de hasta 1.000 millones de euros, cuya ejecución comenzará el próximo 23 de marzo.

Sumando dividendos y revalorización de la acción, desde enero de 2019, el valor total para el accionista de BBVA se ha multiplicado por casi seis veces, muy por encima de la evolución de la banca europea y española, cuyos accionistas han visto multiplicada su inversión alrededor de tres veces y media.

Un entorno global más incierto y fragmentado

El presidente ha enmarcado estos resultados en un contexto internacional cada vez más complejo. La fragmentación geopolítica, los conflictos y la aceleración tecnológica están redefiniendo la economía global. Pese a la incertidumbre, la economía muestra una notable resiliencia, mayor de la prevista. Las estimaciones de BBVA Research apuntan a un crecimiento sostenido en los países en los que BBVA tiene presencia (2,4% en España, 1,8% en México, 4% en Turquía y 3% en los países de América del Sur) aunque la escalada del conflicto en Irán podría impactar negativamente en estas cifras si se prolonga el cierre del estrecho de Ormuz.

Pero también emergen “nuevas oportunidades, como la inteligencia artificial y la transición energética, que serán grandes motores de la economía en los próximos años”, ha declarado.

Para afrontar este entorno, BBVA ha definido una hoja de ruta con prioridades claras en su plan estratégico: incorporar de manera radical la perspectiva del cliente en todo lo que el banco hace, para comprender mejor sus necesidades y ofrecer soluciones más relevantes y personalizadas; crecer especialmente en sostenibilidad y en el segmento de empresas; y orientar todas las decisiones a la generación de valor y capital, impulsando negocios de bajo consumo de capital como seguros, gestión de activos o pagos. Todo ello apoyado en dos palancas clave: la inteligencia artificial y un equipo con ambición y fuerte orientación al cliente.

BBVA liderará la banca en la era de la inteligencia artificial

Durante su intervención, Carlos Torres Vila ha hecho especial hincapié en el papel de la inteligencia artificial en el sector financiero. En este sentido, anticipa que “la inteligencia artificial supone una transformación tecnológica de enorme magnitud, a una velocidad sin precedentes”.

BBVA está desplegando una ambiciosa estrategia para incorporar esta tecnología en todas las áreas del banco, desde el asesoramiento a clientes hasta la gestión de riesgos o el desarrollo de software. “Y lo hacemos con un objetivo muy claro: dar un mejor servicio a nuestros clientes. Una banca que acompaña, más anticipativa, más personalizada y más cercana”, ha asegurado. “Fuimos pioneros, con enorme éxito, en la transformación digital y de nuevo vamos a liderar la banca en la era de la inteligencia artificial”, ha añadido el presidente de BBVA.

En resumen, “seguiremos acompañando a nuestros clientes en su voluntad de llegar más lejos, creando valor para nuestros accionistas y teniendo impacto positivo en las sociedades en las que operamos”, ha concluido.

Crecimiento, eficiencia y rentabilidad

A continuación, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha subrayado que, más allá del resultado alcanzado en el ejercicio, lo verdaderamente relevante es que “en los últimos cuatro años, hemos más que duplicado nuestro beneficio, con un crecimiento significativo cada año. Esto demuestra nuestra capacidad para generar resultados de forma sostenida”.

BBVA destaca por el fuerte dinamismo de la actividad crediticia. Tomando 2021 como referencia, a cierre de 2025 la actividad crediticia del grupo aumentó un 43%, frente al avance del 5% registrado de media por sus principales competidores europeos en ese mismo periodo. El consejero delegado considera que esta evolución ha permitido a BBVA destacar frente a sus pares europeos: “BBVA es el banco que más crece en crédito en Europa, con una amplia ventaja”.

Asimismo, ha resaltado los niveles de eficiencia (39% vs. 52% de media de los bancos europeos) a la cabeza del sector y un sólido desempeño en términos de rentabilidad (ROTE del 19,3% de BBVA vs. 13,3% de media de sus competidores en Europa). Esta combinación de crecimiento, eficiencia y rentabilidad constituye uno de los principales factores diferenciales de la entidad frente al resto del sector. Onur Genç ha remarcado también la gestión prudente del riesgo y una sólida posición de capital que “nos permitirá seguir creciendo con ambición en el futuro”. En su opinión, este desempeño se refleja en la valoración que el mercado hace de BBVA, segundo banco de la zona euro por valor en bolsa. “Esta evolución reconoce nuestros resultados, la solidez de nuestra estrategia y nuestro modelo de negocio, y la confianza del mercado en nuestro desempeño en el futuro”, ha añadido.

Sobre la aportación de las franquicias, ha señalado que todas contribuyen de forma positiva al resultado global y BBVA continúa ganando cuota de mercado en los principales países donde opera.

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Para concluir, Onur Genç ha querido reconocer el papel del equipo en la excelente marcha del banco. “Nuestro negocio es un negocio de personas que dan servicio a personas”, ha afirmado. BBVA cuenta con “más de 127.000 profesionales comprometidos y unidos por nuestro propósito y valores”, en palabras de su consejero delegado.