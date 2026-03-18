La CNMC confía en una consultora balear para el asesoramiento en materia de gestión ambiental

La consultora mallorquina PODARCIS, especializada en sostenibilidad y gestión ambiental, ha sido seleccionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para prestar asesoramiento técnico y realizar el seguimiento en la implantación de su sistema de gestión ambiental, así como para asistir a la institución en el proceso de renovación de la certiﬁcación internacional ISO 14001.

Este estándar es uno de los más reconocidos a nivel mundial en materia de gestión ambiental y exige a las organizaciones implementar sistemas que permitan identiﬁcar, controlar y mejorar de forma continua los impactos que generan sobre el medio ambiente.

El trabajo de la empresa balear incluirá el asesoramiento técnico especializado, la revisión del sistema de gestión ambiental de la institución, el seguimiento de su implantación y el apoyo en el proceso de auditoría necesario para renovar la certiﬁcación.

La elección de PODARCIS por parte de la CNMC pone de relieve la proyección nacional que ha alcanzado esta empresa con sede en Mallorca, que desde hace más de dos décadas trabaja asesorando a administraciones públicas y empresas en materia de sostenibilidad, cumplimiento ambiental y sistemas de gestión.

Fundada el año 2006, PODARCIS se ha consolidado como una consultora de referencia a nivel nacional en el ámbito de la sostenibilidad, desarrollando proyectos relacionados con estudios de impacto ambiental, implantación de normas ISO, estrategias ESG y asesoramiento en sostenibilidad corporativa.

El encargo por parte de un organismo estatal como la CNMC evidencia cómo empresas especializadas ubicadas en Baleares están logrando posicionarse en proyectos de alcance nacional, aportando conocimiento técnico en un ámbito cada vez más estratégico como es la gestión ambiental.

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Con este proyecto, PODARCIS continúa ampliando su presencia en el ámbito institucional, contribuyendo a que organismos públicos integren criterios de sostenibilidad y mejora ambiental en su funcionamiento.