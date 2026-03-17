Nautichandler abre una nueva tienda de náutica en Club de Mar - Mallorca y suma tres puntos de venta en Palma

Nautichandler continúa su crecimiento en Baleares con la apertura de una nueva tienda de suministros náuticos en el Club de Mar - Mallorca, que se convierte en su tercer establecimiento en Palma y el quinto dentro de su red física en el arco mediterráneo.

La nueva tienda, distribuida en dos plantas, nace con un doble objetivo: ofrecer un servicio técnico ágil y especializado a profesionales del sector y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a suministro náutico de calidad a propietarios y navegantes particulares que operan en Mallorca.

Esta apertura se suma a las tiendas que Nautichandler ya opera en el Real Club Náutico de Palma y en STP, así como a sus establecimientos en Barcelona y Vilanova, consolidando una red estratégica en algunos de los principales polos náuticos del Mediterráneo occidental.

Un espacio técnico al servicio de todas las esloras

El nuevo establecimiento ha sido diseñado para dar respuesta a las necesidades reales de mantenimiento, reparación y operativa diaria tanto de grandes yates como de embarcaciones de recreo.

Con cerca de 250 m² de superﬁcie comercial, la tienda ofrece una amplia variedad de productos y equipamiento náutico. Los usuarios podrán encontrar desde pintura náutica, acastillaje, seguridad marítima, defensas y accesorios de amarre, hasta material de mantenimiento y limpieza, ropa técnica, electrodomésticos, juguetes de agua y otros accesorios para la vida a bordo.

La ubicación dentro del Club de Mar permite resolver necesidades técnicas de forma inmediata en zona portuaria, optimizando tiempos y logística para embarcaciones en tránsito o en temporada alta.

Más de 450 marcas y 20.000 referencias

La nueva tienda se apoya en el catálogo global de Nautichandler, que integra más de 450 marcas especializadas y más de 20.000 referencias, con capacidad de envío nacional e internacional.

La compañía trabaja con embarcaciones de todas las esloras, desde unidades de recreo hasta grandes yates, combinando la atención en tienda física con su canal online y una estructura logística preparada para operar a nivel global.

Presencia local, proyección internacional

Con esta tercera tienda en Palma, Nautichandler refuerza su posicionamiento como uno de los principales referentes en suministro técnico náutico en Baleares y en todo el Mediterráneo, manteniendo una clara vocación internacional gracias a su capacidad de envío a cualquier parte del mundo.

“Estar presentes en Club de Mar era un paso natural dentro de nuestra estrategia de crecimiento. Queremos ofrecer cercanía, rapidez y especialización técnica tanto a profesionales como a navegantes que disfrutan del mar en Mallorca”, aﬁrma Maena Salom, General Manager de Nautichandler y tercera generación de Nautipaints Group.

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La apertura consolida la apuesta de la compañía mallorquina por seguir creciendo en ubicaciones estratégicas del sector náutico y reforzar su red de servicio en el Mediterráneo.