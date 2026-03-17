La IGP Sobrassada de Mallorca cierra 2025 con un mercado estable y crece en Baleares con una demanda al alza de formatos pequeños

La IGP Sobrassada de Mallorca ha cerrado el ejercicio 2025 con un balance marcado por la estabilidad del mercado y por la consolidación de tendencias de consumo que refuerzan su posicionamiento como producto de referencia.

Según los datos declarados por los elaboradores asociados al Consejo Regulador, la IGP ha registrado un total de 5.611.429 piezas comercializadas (2.059.026 kg) en un contexto que la entidad califica de “resultados reseñables por su estabilidad”.

El mercado en Baleares representa el 36,7% y crece un 3% frente al año anterior, un dato que confirma el reconocimiento del producto en su mercado natural. El mercado en el resto de España continúa siendo el principal motor de ventas, con un 59,3% del total, habiendo disminuido un 2,7 %. Es un descenso relativo porque, en realidad la elaboración ha aumentado un 0,5% y, posiblemente, aumenta la proporción de sobrasada que, habiéndose elaborado como Sobrasada amparada por la IGP, se comercializa como no amparada.

Entre las tendencias más destacadas de 2025, el Consejo Regulador subraya el auge de los formatos pequeños, ya que las piezas de menor peso representan el 50% de las ventas en número de piezas y las inferiores a 500g concentran más del 85% de la comercialización total, reflejando una preferencia clara por el consumo en formatos más prácticos.

En cuanto a tipologías, la comercialización se reparte con un peso mayoritario de Sobrassada de Mallorca IGP con 1.942.482 kg, lo que supone el 94% de las ventas, y la Sobrassada de Mallorca de Cerdo Negro IGP con 116.543 kg, lo que supone un 6% de la comercialización.

Para el presidente del Consejo Regulador, Andreu Palou, las cifras confirman que “la IGP está avanzando en la dirección correcta, con un enfoque cada vez más sólido en conocimiento del producto, difusión de sus características y refuerzo de la trazabilidad, sin perder el vínculo con la elaboración tradicional y la sostenibilidad del territorio”. En esa línea, el Consejo Regulador señala que 2025 ha mantenido la apuesta por un eje cualitativo, con un plan de refuerzo de los medios de control y un sistema riguroso de información y trazabilidad.

Por otra parte, la IGP mantiene su presencia internacional pero las ventas con destino a mercados exteriores suponen el 4% del total, con Francia como principal destino, seguida de Alemania, Suiza, Lituania y Portugal, y un comportamiento al alza en Andorra, además de presencia en Reino Unido. Sin embargo, la penetración en los mercados internacionales compite difícilmente con las grandes empresas que comercializan sobrasada no amparada y hace falta más apoyo institucional al reconocimiento de los productos amparados con Indicaciones Geográficas de calidad.

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La IGP Sobrassada de Mallorca cuenta actualmente con 15 empresas elaboradoras y 24 explotaciones ganaderas inscritas, y mantiene como objetivo estratégico reforzar la proyección del producto y así el relevo generacional destacando su versatilidad y su papel como garantía de origen, de una forma de elaborar tradicional y de un sector agroalimentario que es clave para Mallorca.