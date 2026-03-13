Oftalmedic Salvà y la Fundació Oftalmedic Salvà realizan revisiones gratuitas en el Día Mundial contra el Glaucoma

Oftalmedic Salvà y Fundació Oftalmedic Salvà han organizado hoy su Jornada de Prevención contra el Glaucoma con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección precoz de esta enfermedad. Durante el día, los especialistas han medido de forma gratuita la presión intraocular de más de 50 personas, con el objetivo de detectar esta enfermedad e impedir el paso a la Ceguera Silenciosa.

Esta Jornada, celebrada en Clínica Salvà desde hace más de 10 años, se enmarca en el contexto del Día Mundial del Glaucoma, que se conmemora cada 12 de marzo. Tal como explican los especialistas de Oftalmedic Salvà, esta iniciativa pone el foco en la necesidad de realizar controles periódicos para fomentar el diagnóstico temprano del glaucoma.

El glaucoma: una enfermedad silenciosa que puede causar ceguera irreversible

El glaucoma es una enfermedad ocular crónica que daña progresivamente el nervio óptico, generalmente asociada a un aumento de la presión intraocular.

Es una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo y afecta a más de un millón de personas en España, de las cuales aproximadamente la mitad no está diagnosticada. En Baleares, la prevalencia se estima en unas 27.000 personas potencialmente afectadas.

Uno de los mayores riesgos del glaucoma es que, en sus fases iniciales, no presenta síntomas. Cuando el paciente percibe pérdida de visión, el daño ya suele ser avanzado y no puede recuperarse.

Los especialistas de Oftalmedic Salvà insisten en que la mejor opción frente al glaucoma es la prevención: “El glaucoma no avisa. Cuando aparecen los síntomas, el daño ya está hecho. Por eso es fundamental realizar revisiones oftalmológicas periódicas, especialmente a partir de los 40 años”. Una simple prueba para medir la presión intraocular, rápida e indolora, puede detectar signos de riesgo antes de que aparezcan síntomas. Si el glaucoma se diagnostica a tiempo, puede controlarse eficazmente mediante tratamiento médico o quirúrgico, evitando así una pérdida severa de visión.

Con esta Jornada de Prevención, Oftalmedic Salvà y Fundació Oftalmedic Salvà refuerzan su compromiso con la salud visual y la prevención de enfermedades oculares que pueden afectar gravemente a la calidad de vida. Porque en el pronóstico del glaucoma, la detección precoz marca la diferencia.