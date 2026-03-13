Un nuevo estudio internacional evaluará el plasma rico en plaquetas en tendinopatías

Un equipo clínico internacional, liderado por el Dr. Ferrán Abat González, ha puesto en marcha el mayor estudio sobre el uso del plasma rico en plaquetas (PRP) en tendinopatías. Su objetivo es multicéntrico al integrar a más de 100 centros y alcanzar hasta 3.000 pacientes en un estudio pionero.

Las tendinopatías crónicas son una causa frecuente de dolor persistente y limitación funcional que afecta a la vida diaria, al trabajo y a la actividad deportiva de quienes las padecen.

Aunque las terapias biológicas como el plasma rico en plaquetas se utilizan ampliamente, los resultados siguen siendo difíciles de comparar entre centros por diferencias en la indicación, la técnica, el seguimiento y las características del propio plasma.

“Esta variabilidad genera incertidumbre tanto en el paciente, que busca recuperar función y reducir dolor, como en el profesional sanitario, que necesita criterios más sólidos para decidir en qué perfiles y en qué momento tiene más sentido su uso”, explican.

Un estudio pionero para generar evidencia clínica

El estudio, dirigido por el reconocido traumatólogo deportivo y cirujano ortopédico Ferrán Abat, nace de la necesidad clínica de transformar las decisiones habituales en prácticas basadas en evidencia, con datos comparables y que respondan a preguntas que, a día de hoy, siguen abiertas: qué funciona, en qué pacientes y en qué momento.

La experiencia de Abat - también como fundador y director de ReSport Clinic y con publicaciones y participación en documentos de consenso internacional en tendinopatía - buscará evaluar en el estudio cuatro patologías de alta prevalencia: tendinopatía rotuliana, tendinopatía aquílea, epicondilalgia lateral (codo) y fasciosis/fascitis plantar.

“Necesitamos pasar de la experiencia aislada a la evidencia colectiva: datos clínicos estructurados, comparables y multicéntricos que nos permitan identificar con precisión qué pacientes se benefician del PRP, en qué momento y bajo qué condiciones, y así consolidar su uso con criterios científicos sólidos, reproducibles y aplicables en práctica clínica real”, señala Ferrán Abat, investigador principal y coordinador del estudio.

Para ello, aplicará una metodología común basada en la recogida estructurada y estandarizada de variables clínicas y procedimentales, y un seguimiento longitudinal mediante escalas funcionales validadas.

Además, el proyecto se apoyará en la tecnología de la startup española BioSmartData, empresa de base tecnológica con sede en Islas Baleares, que colaborará en la captura estructurada de datos clínicos y procedimentales que servirán para el análisis avanzado de la información.

“En particular, se aplicarán técnicas de aprendizaje automático (ML) para detectar patrones de respuesta, identificar subgrupos de pacientes y estimar factores asociados a una mejor evolución clínica, integrando variables del procedimiento y la caracterización del PRP”, explican desde la tecnológica.

Estas capacidades analíticas se reforzarán mediante las líneas de investigación de la Cátedra UAM–BSD de Inteligencia Artificial en Real World Evidence, impulsada por BioSmartData junto con la Universidad Autónoma de Madrid, orientadas al desarrollo de modelos predictivos que ayuden a responder con mayor precisión a la pregunta clave: qué funciona, para quién y cuándo.

En salud, lo que no se mide de forma estructurada no se puede mejorar. Gracias a esta iniciativa se muestra cómo la tecnología y la IA pueden convertir la práctica clínica diaria en evidencia útil para decidir mejor. “Capturamos datos con calidad y trazabilidad, los analizamos con analítica avanzada y modelos de aprendizaje automático, y devolvemos conocimiento para responder a lo que realmente importa en consulta: qué tratamiento funciona, para quién y cuándo”, afirma María Cayuela, CEO de BioSmartData.

Desde Baleares, la compañía impulsa así un proyecto con impacto internacional en investigación clínica basada en datos reales.

La garantía de un estudio independiente

El estudio de RWE (Real World Evidence) es observacional, prospectivo, multicéntrico e internacional, de carácter independiente y no comercial, promovido y coordinado por clínicos con interés científico y orientado a generar evidencia en práctica clínica real.

No está diseñado para favorecer a ningún fabricante: permite la participación con distintos sistemas y productos de PRP disponibles en el mercado, con recogida estandarizada de variables clínicas, procedimentales y de caracterización, para facilitar análisis comparables entre centros y enfoques terapéuticos.

El proyecto cuenta con dictamen favorable y las autorizaciones éticas correspondientes, asegurando su ejecución con garantías metodológicas, éticas y de gobernanza del dato.

Los centros interesados en incorporarse a la red de investigación pueden solicitar información y sumarse al proyecto a través del enlace indicado en “Recursos”.

La incorporación se realizará bajo un procedimiento de activación que garantiza la homogeneidad metodológica, la calidad del dato y el cumplimiento de los requisitos éticos y operativos aplicables en cada centro.