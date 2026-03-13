Grupo Toledo obtiene las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 de AENOR
La empresa industrial mallorquina refuerza su posicionamiento como fabricante textil y partner integral para el sector hotelero y contract, consolidando su compromiso con la calidad y la sostenibilidad
Grupo Toledo ha obtenido las certificaciones ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad) e ISO 14001:2015 (Gestión Ambiental), concedidas por AENOR, aplicables a su actividad de confección y fabricación textil a medida, comercialización e instalación de productos textiles y suministro e instalación de artículos de dotación hotelera (OS&E).
Con más de 35 años de trayectoria en Mallorca, Grupo Toledo está especializado en soluciones textiles y equipamiento para hoteles, alojamientos vacacionales, restauración e interiorismo contract, combinando producción local, personalización y logística ágil.
La certificación ISO 9001 avala un sistema de gestión orientado a la mejora continua, el control de procesos y la trazabilidad, aspectos clave en proyectos hospitality donde los plazos y la fiabilidad son determinantes.
Por su parte, la ISO 14001 refuerza la integración de criterios ambientales en toda la operativa, alineando la producción textil y la gestión de suministros con estándares internacionales de sostenibilidad y eficiencia en el uso de recursos.
“En hospitality, la consistencia y la capacidad de respuesta lo son todo. Con ISO 9001 e ISO 14001 damos un paso más para ser el partner de confianza que el sector necesita”, asegura Bernardo Balaguer, CEO de Grupo Toledo.
Estas certificaciones consolidan el modelo de Grupo Toledo como fabricante propio y proveedor integral para el sector hotelero y contract, reforzando su capacidad para abordar proyectos de confección textil a medida, dotación completa de habitaciones y zonas comunes, y soluciones técnicas adaptadas a cada establecimiento.
Datos de certificación:
- ISO 9001: ER-0626/2025 (AENOR)
- ISO 14001: GA-2025/0326 (AENOR)
- Vigencia hasta 17/12/2028
