Una planta solar en Palma se financia mayoritariamente con capital mallorquín

Una planta solar promovida por la compañía mallorquina SAMPOL ya en funcionamiento en el término municipal de Palma se ha financiado mayoritariamente con capital procedente de Mallorca.

De los 2,43 millones de euros movilizados para el proyecto, 1,51 millones, más del 60%, han sido aportados por residentes de la isla, lo que sitúa al capital mallorquín como el principal respaldo financiero de la instalación.

En total participaron 142 inversores, en una operación estructurada con prioridad territorial para vecinos de Palma, municipios limítrofes y otros puntos de Mallorca antes de abrir la inversión a perfiles sin vinculación local. El capital sin grupo prioritario aportó 915.946 euros.

Este modelo ha permitido canalizar inversión local hacia una infraestructura energética situada en el propio territorio, reforzando la vinculación entre desarrollo renovable y participación ciudadana.

Un modelo alineado con el marco regulatorio

La apertura a inversión ciudadana se enmarca en los mecanismos de participación social contemplados en la normativa estatal y autonómica en materia de transición energética, así como en los programas de impulso a renovables y almacenamientos gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El proyecto ha sido promovido por SAMPOL, grupo energético con más de 90 años de trayectoria, mientras que la estructuración de la inversión participativa se ha realizado a través de la plataforma especializada Fundeen, permitiendo canalizar el ahorro de ciudadanos hacia proyectos de generación renovable.

Francisco Muñoz, director corporativo de Sampol señala que: "Para SAMPOL es especialmente significativo que una infraestructura energética situada en Mallorca haya contado con el respaldo mayoritario de inversores de la propia isla. Este modelo permite que la transición energética no solo se desarrolle en el territorio, sino también con la participación directa de su ciudadanía".

Infraestructura ya en marcha

La planta ya está produciendo energía solar en Palma y en los próximos meses incorporará un sistema de almacenamiento mediante baterías, que permitirá optimizar su integración en el sistema eléctrico insular.

La instalación integra además ganado ovino dentro del recinto, compatibilizando la generación renovable con el uso agrario del suelo, en un modelo que favorece la coexistencia entre actividad energética y actividad rural.

Participación territorial en la transición energética

En un sistema eléctrico insular que avanza hacia una mayor generación renovable, la implicación económica de residentes de la isla añade una dimensión adicional al desarrollo de infraestructuras energéticas: la transición no solo se implementa en el territorio, también se construye con la participación de quienes viven en él.

Noticias relacionadas

“En territorios insulares como Mallorca, la transición energética tiene una dimensión especialmente estratégica. Que la mayoría de la financiación proceda de la propia isla demuestra que existe una conciencia creciente sobre la necesidad de impulsar generación renovable local. Además, la fuerte campaña de comunicación desarrollada en el territorio ha sido clave para que la ciudadanía conociera el proyecto y pudiera participar activamente en él”, destaca Nacho Bautista, CEO de Fundeen.